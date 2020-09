Κόσμος

Βίαια επεισόδια στο Πόρτλαντ (εικόνες)

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές στο κέντρο της πόλης.

Αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με αντιρατσιστές διαδηλωτές και μέλη του Τύπου στο κέντρο του Πόρτλαντ, στο Όρεγκον, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ενώ προχώρησαν σε περισσότερες από 12 συλλήψεις.

Τα βίαια επεισόδια ακολούθησαν μια σχετικά ειρηνική πορεία της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys και αντιδιαδηλώσεις από αντιφασίστες και ακτιβιστές του κινήματος Black Lives Matter χθες.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες διακρίνονται αστυνομικοί να σπρώχνουν και να ρίχνουν στο έδαφος διαδηλωτές και φωτογράφους και να τους χτυπούν με γκλοπ, καθώς προσπαθούν να τους απωθήσουν από μια περιοχή κοντά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Πόρτλαντ.

Το πλήθος έκαψε μια σημαία των ΗΠΑ και συγκρούστηκε με αστυνομικούς που επιχειρούσαν να συλλάβουν άλλους διαδηλωτές.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και κουτάκια εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου, με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαλτνόμα να αναφέρει πάνω από 12 συλλήψεις.

Η πόλη των βορειοδυτικών ΗΠΑ έχει μετατραπεί τους τελευταίους μήνες σε θέατρο αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και πολιτικής βίας μεταξύ αριστερών ακτιβιστών και ακροδεξιών, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Φορώντας μπλουζάκια σε μαύρο και κίτρινο χρώμα, σήμα κατατεθέν των Proud Boys, εκατοντάδες υποστηρικτές τους βγήκαν στους δρόμους για να τερματίσουν αυτό που αποκαλούν «εγχώρια τρομοκρατία» στο Πόρτλαντ, το οποίο ελέγχουν οι Δημοκρατικοί.

«Επέτρεψαν 120 ημέρες ταραχών και λεηλασιών και δολοφονιών να συμβαίνουν στους δρόμους μας και είμαστε ντόπιοι, επομένως απλά κουραστήκαμε από αυτό, για αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα εδώ», είπε η Χέιλι Άνταμς.

Η ακροδεξιά οργάνωση υπολόγιζε ότι θα συγκεντρώσει ένα πλήθος τουλάχιστον 10.000 ανθρώπων, ωστόσο σύμφωνα με την αστυνομία έδωσαν το «παρών» λιγότεροι από 1.000.

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε 4 ανθρώπους σε σχέση με την πορεία. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο διακρίνεται ένας άνδρας να σπρώχνει έναν δημοσιογράφο ρίχνοντάς τον στο έδαφος και να τον κλωτσάει στο πρόσωπο.

Η κυβερνήτης της πολιτείας Κέιτ Μπράουν κήρυξε τη μεγαλύτερη πόλη του Όρεγκον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το Σαββατοκύριακο, λέγοντας πως «ομάδες που υποστηρίζουν τη λεγόμενη λευκή υπεροχή» καταφθάνουν από άλλες πολιτείες για να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.

Στελέχη της δημοτικής αρχής και της πολιτείας ανέφεραν σε μια επιστολή προς την κοινότητα πως οι υποστηρικτές των Proud Boys σχεδίαζαν να προκαλέσουν το χάος και τη βία.