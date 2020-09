Life

Αποκλειστικά στο “Πρωινό”: Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει - Το νέο βίντεο κλιπ με την Γιάννα Τερζή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γιάννα Τερζή μίλησε στο "Πρωινό" για το ντουέτο με τον μπαμπά της και το τραγούδι που γράφτηκε για εκείνον...