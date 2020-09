Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας - “Καμπανάκι” για την Αττική

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Σήμερα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 269 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. Από τα 257 εγχώρια κρούσματα, τα 23 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 11 συνδέονται με δράση τυχαίας δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ στο κέντρο της Αθήνας.

11 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, ενώ ένας ταξιδιώτης που βρέθηκε θετικός, προσήλθε αυτοβούλως για έλεγχο.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων:

197 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 10 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ επτά αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.

12 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 7 συνδέονται με γνωστή συρροή.

Πέντε κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης.

Τέσσερα κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Τρία κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας, εκ των οποίων ένα συνδέεται με γνωστή συρροή.

Τρία κρούσματα από Π.Ε. Λάρισας , εκ των οποίων ένα συνδέεται με γνωστή συρροή.

συνδέεται με γνωστή συρροή. Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας.

Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας.

Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων ένα συνδέεται με γνωστή συρροή.

συνδέεται με γνωστή συρροή. Δύο κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, συνδεόμενο με γνωστή συρροή.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας, συνδεόμενο με γνωστή συρροή.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Καστοριάς.

Ένα κρούσμα από Π.Ε. Λέσβου, συνδεόμενο με γνωστή συρροή.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Ένα κρούσμα στην Π.Ε. Φλώρινας.

Τέλος, 15 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.