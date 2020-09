Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: Παράταση υποβολής ΑΠΔ - Ποιους αφορά

Την παράταση έως τις 9 Οκτωβρίου 2020 της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για συγκεκριμένες κατηγορίες αποφάσισε το ΔΣ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στη σημερινή συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η παράταση έως τις 9 Οκτωβρίου 2020:

α) Της ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου 2020, Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για:

- τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),

- τους εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020),

- τους εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης - που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020).

β) Της ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν. 4714/2020) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Η παράταση δίνεται, μετά από αιτήματα που ήρθαν στην υπηρεσία, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στις μηχανογραφικές εφαρμογές των λογιστηρίων για την υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων.

Σε περιπτώσεις εργοδοτών οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης, απασχολούν και εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών, θα πρέπει γι' αυτούς να υποβάλουν Κανονική (01) ΑΠΔ για τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι 30/09/2020, ενώ για τους ενταγμένους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Συμπληρωματική (04) ΑΠΔ και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι 09/10/2020.