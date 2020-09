Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρίτη 29 Σεπτέμβρη σήμερα και η Αφροδίτη από το Λέοντα κορυφώνει το τρίγωνο που σχηματίζει τις τελευταίες ημέρες με τον Άρη που ταξιδεύει ανάδρομος στον Κριό.

ΚΡΙΟΣ: Το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη σε βοηθάει να καταλάβεις που ακριβώς θέλεις να πας και πας χωρίς να περιμένεις κανέναν να σου δώσει την άδεια του ή τις ευλογίες του -από τη μία- κι από την άλλη το κάνεις με τέτοιο τρόπο που… δεν ανοίγει ρουθούνι, αφού δεν προκαλείς. Ειδικά για τα ερωτικά σου είναι άκρως ευνοϊκή η σημερινή μέρα, αφού ξέρεις πολύ καλά τι είναι αυτό που πρέπει να δώσεις στον άλλο για να πάρεις κι εσύ αυτό που θέλεις από αυτόν.

ΤΑΥΡΟΣ: Με την Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Άρη σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα αν ψάχνεις για δουλειά. Είναι πιο εύκολο να έρθεις σε επαφή με τα συναισθήματα και τις ανάγκες σου, να βρεις τι είναι αυτό που θα μπορούσες να κάνεις και το οποίο θα το υποστηρίζεις απόλυτα. Αν απ’ την άλλη έχεις μια δουλειά στα χέρια σου είναι σημαντικό να δεις τι είναι αυτό που θα μπορούσες να βελτιώσεις για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμερα που η Αφροδίτη κορυφώνει το τρίγωνο της με τον Άρη ευνοείσαι όσον αφορά κάποιες συμφωνίες που μπορεί να είναι σημαντικές για εσένα, γι’ αυτό καλό θα ήταν να τρέξεις λίγο τα πράγματα. Πολύ καλή όμως η σημερινή μέρα και για νέες γνωριμίες, που ακόμα κι αν δεν εξελιχθούν σε κάτι ερωτικό, αν μη τι άλλο σου δημιουργούν την αίσθηση ότι αυτός που έχεις απέναντι σου σε καταλαβαίνει κι αυτό από μόνο του είναι ανακουφιστικό.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Αφροδίτη σήμερα που συναντάει με όψη τριγώνου τον Άρη σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις κάποιες συζητήσεις οικονομικού περιεχομένου και να διαπραγματευτείς σκληρά, αλλά ξυρίζοντας τους συνομιλητές σου με το βαμβάκι. Δεν είσαι διατεθειμένος να πουλήσεις φθηνά το…”τομάρι” σου κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να μπλοκάρει τους συνομιλητές σου που ως τώρα πίστευαν ότι τους έχεις ανάγκη.

ΛΕΩΝ: Με το τρίγωνο της Αφροδίτης από το ζώδιο σου με τον Άρη στον Κριό η σημερινή μέρα είναι κυριολεκτικά φωτιά. Είναι μια ιδανική μέρα για να κάνεις τις σωστές κινήσεις, αυτές που θα σε βοηθήσουν να διαμορφώσεις τις σωστές βάσεις για το αύριο, ανοίγοντας μια πόρτα που από πίσω κρύβει άλλες 100! Κι αυτό μπορεί να το εκλαμβάνεις σαν μια πρόβλεψη που αφορά στα επαγγελματικά σου ή σε θέματα σπουδών, ωστόσο είναι ακόμα καλύτερη και για την προσωπική σου ζωή!!!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με την Αφροδίτη να συναντάει σήμερα τον Άρη με όψη τριγώνου, αν το προηγούμενο διάστημα είχες βρεθεί αντιμέτωπος με ένα χωρισμό είναι μια καλή μέρα να αναλάβεις πρωτοβουλίες που θα έκαναν το ενδεχόμενο μιας επανασύνδεσης να παίζει με περισσότερες πιθανότητες. Από την άλλη, η μέρα είναι καλή και για τα οικονομικά σου, αφού μπορείς να συζητήσεις το ενδεχόμενο μιας αύξησης ή να κάνεις κάποιες κινήσεις στη δουλειά σου που θα αποδώσουν.

ΖΥΓΟΣ: Με αυτό το τρίγωνο ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη η σημερινή μέρα έχει...κόσμο! Πολύ κόσμο! Έντονη κοινωνικότητα σήμερα, αφού δεν μπορείς να κάτσεις σε μια γωνιά. Αν δεν έχεις βρει δραστηριότητες που θα μπορούσαν να γεμίσουν ευχάριστα το πρόγραμμα σου είναι μια καλή ευκαιρία για να δοκιμάσεις πράγματα και να βρεις τι είναι αυτό που θα σου τραβήξει περισσότερο. Όσοι είστε μόνοι, επικεντρωθείτε σε δραστηριότητες που έχουν πολύ κόσμο…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον Άρη σήμερα, σε μια όψη που ειδικά για τα επαγγελματικά σου μπορεί να αποδειχτεί πραγματικά πολύτιμη. Αν σε απασχολεί το ενδεχόμενο μιας προαγωγής είναι η ιδανική μέρα για να δεις τις επιλογές που έχεις, ενώ κάποιοι από εσάς φαίνεται ότι παραβλέπουν το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί και είναι αποφασισμένοι να ρισκάρουν για να πετύχουν αυτό που πραγματικά θα μπορούσε να τους γεμίσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με το τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Άρη αυτό που δεν μπορείς να χάνεις το χρόνο σου με ανθρώπους που δεν έχουν διάθεση να δουν τις όποιες θετικές πτυχές έχουν τα πράγματα και οι οποίοι σου προκαλούν τοξικά συναισθήματα. Εσύ θέλεις χαρά, έρωτα, δημιουργία και πραγματικά η σημερινή μέρα στο δίνει απλόχερα. Κατά τ’ άλλα, μπορείς να περιμένεις κάτι θετικό σε κάποια υπόθεση που έχει να κάνει με τα παιδιά σου και τη μόρφωση τους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Αφροδίτη σχηματίζει ένα πολύ όμορφο τρίγωνο με τον Άρη και φέρνει θετικές ειδήσεις για το πορτοφόλι σου, αφού μπορεί να έχεις μια θετική εξέλιξη στην αγοραπωλησία ή την ενοικίαση κάποιου ακινήτου. Δεν αποκλείεται εσύ ο ίδιος να μετακομίζεις βρίσκοντας ένα σπίτι που και σου αρέσει περισσότερο, αλλά και σου δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσεις χρήματα, είτε επειδή έχει φθηνότερο ενοίκιο, είτε με άλλους τρόπους π.χ. επειδή είναι πιο κοντά στη δουλειά σας και γλιτώνεις βενζίνη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με την Αφροδίτη από απέναντι να σχηματίζει όψη τριγώνου με τον Άρη, αν είσαι μόνος, είναι μια πολύ καλή μέρα για να αναζητήσεις την τύχη σου στον έρωτα κάνοντας νέες γνωριμίες ή ξεσκονίζοντας τον κατάλογο των επαφών σου με τους υποψήφιους μνηστήρες που μέχρι τώρα κρατούσες σε απόσταση ασφαλείας. Όμως και εάν είσαι σε σχέση είναι ευκαιρία να... “ξυπνήσεις”, να δεις τι κάνεις λάθος και να προχωρήσεις σε αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να απολαύσεις περισσότερο τη σχέση σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Με το τρίγωνο που σχηματίζουν Άρης και Αφροδίτη μπορείς να ασχοληθείς με τις εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να έχεις στα επαγγελματικά σου. Ίσως νιώθεις ανασφάλεια στην υπάρχουσα δουλειά σου ή ότι αν ψάξεις θα βρεις κάποιον που θα σου δώσει περισσότερα χρήματα ή ακόμα κι αν το οικονομικό σκέλος είναι λιγότερο συμφέρον εσύ πιστεύεις ότι εκεί θα νιώθεις πιο ασφαλής ή ότι οι συνθήκες εργασίας θα είναι καλύτερες. Για κινητοποιήσου…!

Πηγή: Astrologos.gr