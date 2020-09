Κόσμος

Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο (βίντεο)

Τραγικός ο απολογισμός του τροχαίου με λεωφορείο.

Δραματικός είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε στο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχό του, ενώ κινείτο σε εθνική οδό.

Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 12 νεκρούς και 23 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία των γύρω περιοχών.