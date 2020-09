Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: ξεκίνησε η αφύπνισή του

Νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας του κ.Ειρηναίου.

Τη διαδικασία αφύπνισης έχουν ξεκινήσει οι γιατροί της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο που νοσηλεύεται διασωληνωμένος από το πρωί της Κυριακής με οξεία υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν ο κ. Ειρηναίος είναι διασωληνωμένος με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, απύρετος και αιμοδυναμικά σταθερός.

«Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης και προς το παρόν, αντιδρά ικανοποιητικά. Και το δεύτερο test covid-19 βγήκε αρνητικό. Η κατάσταση της υγείας του, και λόγω της ηλικίας του, κρίνεται σταθερά κρίσιμη. Συνεχίζεται ο παρακλινικός έλεγχος» αναφέρει χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν του νοσοκομείου.