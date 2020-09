Οικονομία

ΙΝΣΕΤΕ - ελληνικός τουρισμός: ο “χάρτης” του 2019

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν οι νέες μελέτες του ΙΝΣΕΤΕ για τον εισερχόμενο τουρισμό ανά αγορά και Περιφέρεια και για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στη χώρα μας.

Με δύο νέες μελέτες για τον εισερχόμενο τουρισμό ανά αγορά και Περιφέρεια και για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού το 2019.

Πέραν των άλλων, τα ευρήματα των δύο μελετών που αποστέλλονται για λόγους ενημέρωσης, θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο και στη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία -όταν θα είναι διαθέσιμα -για τις επόμενες χρονιές, προκειμένου να αποτυπωθεί συνολικά το μέγεθος των απωλειών του ελληνικού τουρισμού τη φετινή χρονιά, ως αποτέλεσμα του ισχυρού πλήγματος από την πανδημία του κορωνοϊού.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης με θέμα «Ποιος πάει που; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά αγορά και ανά Περιφέρεια 2019» έχουν ως εξής:

Οι 31,3 εκατ. επισκέπτες της χώρας (εξαιρουμένων των αφίξεων με κρουαζιέρα) το 2019 (+4,1% σε σχέση με το 2018), πραγματοποίησαν 36,6 εκατ. επισκέψεις (+5,2%) και 232,5 εκατ. διανυκτερεύσεις (+2,4%) στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η συνολική τους δαπάνη ανήλθε σε 17,7 δισ. ευρώ (+ 12,9%).

Στην πρώτη θέση με βάση τον αριθμό επισκέψεων διατηρήθηκε η Γερμανία, στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Βουλγαρία, ενώ στην τρίτη θέση υποχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Με βάση τις εισπράξεις, οι πέντε σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας για το 2019, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Η.Π.Α., η Γαλλία και η Ιταλία.

Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας το 2019, κατά μέσο όρο επισκέφθηκε 1,17 Περιφέρειες. Όμως οι τουρίστες από αγορές μεγάλων αποστάσεων κινούνται διαφορετικά από το μέσο όρο, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών.

Το 2019, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε στην πλειονότητα των Περιφερειών, παρά τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, λόγω της αύξησης της δαπάνης ανά διανυκτέρευση.

Ειδικότερα:

Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 482 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +7,4% σε σχέση με το 2018 (449 ευρώ).

Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 751 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +12,7%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μόλις 115 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 31,1%. -Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2019 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 76 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +10,3% σε σχέση με το 2018 (69 ευρώ).

Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2019 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 97 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά +12,6%. Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 43 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά -13,1%.

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,3 διανυκτερεύσεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -2,7%. Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 8,2 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια της Κρήτης παρουσιάζοντας μείωση κατά -2,4%. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη το 2019, ήταν 2,7 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καταγράφοντας μείωση κατά 20,8%.

Τέλος, το 78,3% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (18,8%) Κεντρικής Μακεδονίας (18,5%), Αττικής (16,2%), Κρήτης (14,4%) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10,5%). Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (8,3%), βρέθηκε πρώτη φορά εκτός πεντάδας στην κατάταξη των επισκέψεων. Το 83,9% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (22,9%), Κρήτης (18,6%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,6%), Αττικής (14,6%) και Ιονίων Νήσων(10,2%). Το 87,8% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (29,3%), Κρήτης (20,4%), Αττικής (14,7%), Κεντρικής Μακεδονίας (12,7%), και Ιονίων Νήσων(10,8%).



Στη δεύτερη μελέτη με θέμα «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2018 και 2019, Ανάλυση κύριων χωρών Β΄ Μέρος» τα βασικά ευρήματα έχουν ως εξής:

Το σύνολο των διεθνών αεροπορικών αφίξεων στην Ελλάδα το 2019 ανήλθε σε 24 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά +3,5% ή 810 χιλ. σε σχέση με το 2018. Στην πρώτη θέση των επιβατών προέλευσης διατηρήθηκε η αγορά της Γερμανίας με 4,1 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +0,7%. Στη δεύτερη θέση διατηρήθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με 4 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5%. Ακολούθησε στη τρίτη θέση η Ιταλία με 1,9 εκατ. αφίξεις και στην τέταρτη η Γαλλία με 1,4 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας αυξήσεις κατά 5,5% και 7,9% αντίστοιχα. Η πεντάδα συμπληρώνεται με την Ολλανδία, με 1,1 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5 % σε σχέση με το 2018. Από τις πέντε πρώτες χώρες προήλθε το 52% των επιβατών για το 2019.

Η Πολωνία με 969.203 επιβάτες κατατάχθηκε στην έκτη θέση, καταγράφοντας μείωση κατά -12,4% και η Κύπρος με 837 χιλ. επιβάτες στην έβδομη παρουσιάζοντας μείωση κατά -2,0%. Η Ρωσία με 806 χιλ. επιβάτες βρέθηκε στην όγδοη θέση παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,9% και το Ισραήλ με 715 χιλ. επιβάτες στην ένατη καταγράφοντας αύξηση κατά +11,4%. Την δέκατη θέση κατέλαβε η Ελβετία με 703 χιλ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +3,1%. Οι δέκα πρώτες χώρες αντιστοιχούν στο 69% των επιβατών για το 2019.

Την πρώτη δεκαπεντάδα των χωρών συμπληρώνουν κατά σειρά κατάταξης η Σουηδία με 615 χιλ. επιβάτες και μείωση κατά -6,2%, η Αυστρία με 610 χιλ. επιβάτες και αύξηση κατά +23,5%, το Βέλγιο με 576 χιλ. επιβάτες και αύξηση κατά +1%, η Δανία με 507 χιλ. επιβάτες και μείωση κατά -4,4% και η Τουρκία με 470 χιλ. και αύξηση κατά +0,8% σε σχέση με το 2018. Στις 15 πρώτες χώρες αντιστοιχεί στο 81% των επιβατών για το 2019.

Ο μήνας αιχμής των αεροπορικών αφίξεων είναι ο Ιούλιος. Τον Ιούλιο του 2019, καταγράφηκαν 4,1 εκατ. επιβάτες έναντι 4 εκατ. το 2018. Ο κύριος όγκος των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για τα έτη 2018 και 2019 καταγράφεται την περίοδο Απρίλιου-Οκτωβρίου και αντιστοιχεί σε 87% του συνόλου.