“The 2night Show” με ιδιαίτερους καλεσμένους την Τετάρτη

Ποιοι είναι οι προσκεκλημένοι του Γρηγόρη και ποιες αποκαλύψεις κάνουν, κρατώντας μας ξεχωριστή συντροφιά στους τηλεθεατές.

Αυθορμητισμός, χιούμορ, «ανεβασμένη» διάθεση, μουσική, καλή παρέα και φυσικά… ευχάριστα απρόοπτα! Όλα όσα έχει το «The 2night Show», που φέτος «γράφει» την 5η του σεζόν στο late night πρόγραμμα του ANT1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Κρυσταλλία. Η αγαπημένη τραγουδίστρια αλλά και παρουσιάστρια που διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, μιλά για την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της και αποκαλύπτει πόσο πολύ ήθελε να γίνει μητέρα. Πως πήρε την απόφαση να γίνει παρουσιάστρια; Γιατί σαν τραγουδίστρια ήταν πάντα «με το ένα πόδι έξω» από αυτή τη δουλειά; Τέλος η γλυκύτατη μέλλουσα μανούλα παίζει με τον Γρηγόρη αλλά και τραγουδάει με το δικό της φλογερό τρόπο.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Κένζο. Ο διάσημος πρώην πορνοστάρ που πρωταγωνιστούσε σε ταινίες του Δ. Σειρηνάκη σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, μιλά για τα παιδικά του χρόνια στην Αρμενία και για τον ρόλο που έχει παίξει η απουσία του πατέρα του στις επιλογές του και τη ζωή του. Μιλά για την καριέρα του ως πρωταγωνιστής αισθησιακών ταινιών, καθώς και για τον γιο που απέκτησε σε ηλικία μόλις 19 ετών, κάνοντας live sex επί σκηνής!

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις εξαρτήσεις, τις καταχρήσεις κι αποκαλύπτει πως αποφάσισε να κάνει restart, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμία άλλη ικανότητα πλην του σεξ. Περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καταφέρει να βρει δουλειά και να σταθεί στα πόδια του, ενώ ομολογεί πως ετοιμαζόταν να ληστέψει τράπεζα. Πως κατάφερε να σωθεί και να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στη Σαντορίνη;

Ο Τάσος Χαλκιάς συναντά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μιλά για το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασε σε επαγγελματικό επίπεδο, λόγω των συνθηκών, ενώ αναφέρεται και στη συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη στο θέατρο, μετά από 26 χρόνια. Θυμάται στιγμές από την τηλεοπτική του καριέρα και συνομιλεί ζωντανά στον αέρα της εκπομπής με την αγαπημένη του «Λίλη», Κωνσταντίνα Μιχαήλ, από τη σειρά «Λαβ Σόρρυ», που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό.

Όλα αυτά, στο “The 2night Show”, αύριο στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

