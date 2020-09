Κοινωνία

Κλέφτης σε ρόλο “πελάτη”... ξάφρισε το ταμείο

Ο άνδρας κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή του υπαλλήλου και να αρπάξει χρήματα από το «ταμείο» της επιχείρησης.

Ένας άνδρας, παριστάνοντας τον πελάτη μπήκε σε μαγαζί του Αγρινίου και ζήτησε από τον υπάλληλο να του ετοιμάσει έναν καφέ.

Έτσι, κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή του υπαλλήλου και να βρει ευκαιρία να αρπάξει 500 ευρώ που βρίσκονταν μέσα στο τσαντάκι του μαγαζιού.

Το θύμα που αντιλήφθηκε άμεσα την κλοπή, ειδοποίησε τους αστυνομικούς και άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ., εντόπισαν και συνέλαβαν τάχιστα τον δράστη.

Κατά τον σωματικό έλεγχο εντόπισαν στην κατοχή του μόνο 242 ευρώ. Τον οδήγησαν στην Ασφάλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το κατά πόσον διέθετε συνεργό που πήρε τα υπόλοιπα χρήματα.