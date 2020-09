Κοινωνία

Κεραμέως για καταλήψεις: Μαθήματα Σάββατα και αργίες για να καλυφθούν οι χαμένες ώρες

Ανακοινώσεις για τις χαμένες ώρες λόγω καταλήψεων έκανε η Υπουργός Παιδείας, τονίζοντας ότι, «ο διάλογος γίνεται με ανοιχτά σχολεία.

Μέτρα για να αναπληρωθούν οι χαμένες διδακτικές ώρες από τις καταλήψεις ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. «Κανείς δεν μπορεί να εμποδίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση», δηλώνει η υπουργός.

Με εκατοντάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα να τελούν υπό κατάληψη η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πριν από λίγο πως θα αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες. Μάλιστα η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι «διάλογος γίνεται με ανοιχτά σχολεία. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να εμποδίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση».

Έτσι, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν οι ώρες διδασκαλίας που έχουν χαθεί θα αναπληρωθούν ως εξής:

? Όλες οι χαμένες ώρες μαθημάτων θα καλυφθούν μέσω διδασκαλίας τις ημέρες σχολικών εορτών, αργιών, Σαββάτων, σχολικών περιπάτων.

? Από αύριο, στις σχολικές μονάδες που τελούν υπό κατάληψη ξεκινά υποχρεωτική για όλους σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, καταρτίζεται από σήμερα το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν εκδοθεί και αποσταλεί με την έναρξη του σχολικού έτους.

«Θεμιτή κάθε θέση και άποψη, αλλά ο διάλογος γίνεται με ανοιχτά σχολεία. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να εμποδίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση», τόνισε η υπουργός Παιδείας.

ΚΚΕ: Η υπουργός Παιδείας προσπαθεί να εκβιάσει τους μαθητές

Επίθεση κατά της υπουργού Παιδείας εξαπολύει με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η υπουργός Παιδείας προσπαθεί να εκβιάσει τους μαθητές και δεν παίρνει κανένα μέτρο για την επίλυση των προβλημάτων των σχολείων. Την πιάνει υποκριτικά ο πόνος για τα ανοιχτά σχολεία, ενώ κρατάει κλειστά τα πανεπιστήμια κι ενώ την ίδια στιγμή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το γεγονός ότι βρίσκεται στον αέρα η συνέχιση της μορφωτικής διαδικασίας για τις χιλιάδες των μαθητών που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω covid. Οι μαθητές έχουν δίκιο. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να ακούσει τους μαθητές και τα δίκαια αιτήματά τους και να τα επιλύσει τώρα!»