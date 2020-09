Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές 2020: το πρώτο debate Τραμπ - Μπάιντεν (υπότιτλοι)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε με υπότιτλους, την τηλεμαχία των δύο υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ που μετέδωσε ζωντανά ο ΑΝΤ1, τα ξημερώματα, με παράλληλη μετάφραση.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών με το κύρος, την αξιοπιστία και τη μαχητικότητά του, ο ΑΝΤ1 δηλώνει το "παρών" σε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ειδησεογραφίας και εκτός συνόρων.

Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, ο ΑΝΤ1 μετέδωσε στις 04:00, ζωντανά και με ταυτόχρονη μετάφραση, την πρώτη τηλεοπτική προεκλογική αναμέτρηση των Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν για την 59η προεδρική εκλογή των Η.Π.Α., στις 3 Νοεμβρίου.

Ανταποκρινόμενος στο αυξημένο ενδιαφέρον των τηλεθεατών και τις ανάγκες όλων για πλήρη και σφαιρική ενημέρωση, ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει την τηλεμαχία των διεκδικητών του Λευκού Οίκου και με υπότιτλους.

Ο ΑΝΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά και με ταυτόχρονη μετάφραση, όλες τις τηλεοπτικές προεκλογικές αναμετρήσεις για την 59η προεδρική εκλογή των Η.Π.Α., στις 3 Νοεμβρίου.

Μετά απο την σημερινή προεκλογική αναμέτρηση των υποψήφιων προέδρων Ντόναλντ Τραμπ - Τζο Μπάιντεν, ακολουθούν 3 live τηλεοπτικές προεκλογικές «μονομαχίες» των υποψηφίων για την αμερικανική προεδρία και αντιπροεδρία:

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου από τις 04:00 έως τις 05:30 των υποψηφίων για την αντιπροεδρία Μάικ Πενς - Καμάλα Χάρις .

από τις των υποψηφίων για την αντιπροεδρία . Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 04:00 έως τις 05:30 των υποψήφιων προέδρων Ντόναλντ Τραμπ - Τζο Μπάιντεν .

από τις των υποψήφιων προέδρων . Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τις 04:00 έως τις 05:30 των υποψήφιων προέδρων Ντόναλντ Τραμπ - Τζο Μπάιντεν.

Στον δρόμο για τις αμερικανικές εκλογές, ο ΑΝΤ1 μαζί με το δημοσιογραφικό και τεχνικό του δυναμικό θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για την πιο έγκυρη και έγκαιρη καταγραφή των εξελίξεων.