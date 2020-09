Κοινωνία

Βρέθηκε σορός στο ΣΕΦ

Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα της σορού.

Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι άνδρες της Αστυνομίας, το μεσημέρι της Τετάρτης, στην περιοχή του ΣΕΦ.

Εντόπισαν το πτώμα ενός Σουηδού, ηλικίας 63 ετών, που ήταν άστεγος.

Τη σορό του άτυχου άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.