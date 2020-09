Υγεία - Περιβάλλον

Συχνές ερωτήσεις για τον καρκίνο του ενδοµητρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Γιώργος Χείλαρης, Χειρουργός, Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Β΄ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ.

Συχνά αναφέρεται ως καρκίνος της µήτρας, όµως είναι ο καρκίνος που αναπτύσσεται στην εσωτερική επένδυση της µήτρας και είναι ο 4ος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες.

Πόσο επιθετικός είναι;

Αναπτύσσεται αργά, είναι συνήθως ήπια ή µέτρια επιθετικός και το σηµαντικότερο, επειδή παρουσιάζει συµπτώµατα νωρίς, διαγιγνώσκεται στις περισσότερες περιπτώσεις (περίπου στο 70-75%) σε αρχικό στάδιο, δηλαδή πρώτο ή δεύτερο (από συνολικά 4 στάδια εξάπλωσης των κακοηθειών).

Ποια είναι τα συµπτώµατα;

Η παρουσία αίµατος «σαν περίοδος» σε µια γυναίκα στην εµµηνόπαυση ή η επιδεινούµενη αιµορραγία στην έµµηνο ρύση ή η παρουσία επίµονης αιµορραγίας σε φάση εκτός περιόδου σε γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας (ειδικά σε εκείνες άνω των 35 ετών).

Σηµαντική σηµείωση: Τα παραπάνω συµπτώµατα δεν είναι αποκλειστικά του καρκίνου του ενδοµητρίου: τις περισσότερες φορές οφείλονται σε ποικίλες καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις (ορµονικές ανωµαλίες, πολύποδες, ινοµυώµατα, ατροφία, λήψη αντιπηκτικών φαρµάκων κ.ά.), αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάµε και τη µικρότερη, αλλά υπαρκτή πιθανότητα κακοήθειας.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση του καρκίνου του ενδοµητρίου τεκµηριώνεται οριστικά µε τη βιοψία του ενδοµητρίου. Αρχικά βέβαια, η υποψία για καρκίνο του ενδοµητρίου τίθεται µε τα συµπτώµατα που προαναφέραµε σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα από τον υπέρηχο ή τη µαγνητική τοµογραφία. Τα τελευταία µπορεί να δείχνουν πάχυνση στο ενδοµήτριο (µεγαλύτερη ή ίση µε 5 χιλιοστά) ειδικά σε µια γυναίκα στην εµµηνόπαυση µε πρόσφατη παρουσία αίµατος.

Σηµαντική σηµείωση: Η πάχυνση του ενδοµητρίου που συχνά ακούµε δεν είναι αξιόπιστο εύρηµα για να θέσει την υποψία καρκίνου του ενδοµητρίου, όταν αφορά ασυµπτωµατικές γυναίκες στην εµµηνόπαυση (χωρίς αίµα) ή προ-εµµηνοπαυσιακές γυναίκες.

Πώς γίνεται η βιοψία του ενδοµητρίου;

Είτε στο ιατρείο, µε τη χρήση ενός λεπτού αναρροφητικού καθετήρα που µπαίνει στη µήτρα µέσα από την οπή του τραχήλου, είτε ως εξωτερική ασθενής στο νοσοκοµείο, µε ήπια αναισθησία και µε την τεχνική της απόξεσης ενδοµητρίου µε ή χωρίς τη χρήση υστεροσκοπίου.

Ποια είναι η θεραπεία του;

Η θεραπεία είναι πρωτίστως χειρουργική. Περιλαµβάνει κατά βάση την ολική αφαίρεση µήτρας, σαλπίγγων και ωοθηκών. Εάν υπάρχει υποψία επέκτασης εκτός της µήτρας, γίνεται και αφαίρεση πυελικών και παρα-αορτικών λεµφαδένων και η επέµβαση τότε λέγεται ολική υστερεκτοµή και χειρουργική σταδιοποίηση. Τέλος, µετά την επέµβαση µε βάση τα τελικά ευρήµατα και τη βιοψία, µπορεί να ακολουθήσει συµπληρωµατική ακτινοβολία ή και χηµειοθεραπεία.

Ποια είναι η χειρουργική τεχνική για την αφαίρεση της µήτρας ή και των λεµφαδένων στον καρκίνο του ενδοµητρίου;

Η Λαπαροσκοπική ή Ροµποτική –εφόσον υπάρχει η τεχνολογική υποδοµή– ολική υστερεκτοµή και σταδιοποίηση (µε ή χωρίς τη χρήση φρουρού λεµφαδένα). Η επέµβαση µε ανοικτή τοµή είναι τελευταία επιλογή στον καρκίνο ειδικά του ενδοµητρίου και γίνεται αν ο χειρουργός κρίνει ότι πρέπει να ανοίξει την κοιλιά λόγω τεχνικών λόγων, επιπλοκών κ.ά. Προφανώς ο ειδικός γυναικολόγος-ογκολόγος είναι εκπαιδευµένος να εκτελεί αυτές τις χειρουργικές επεµβάσεις µε τις πιο σύγχρονες µεθόδους, αλλά και µε την κλασική µέθοδο αν το κρίνει αναγκαίο.

Τα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την ίδια επέµβαση µε ανοικτή τοµή είναι η µικρότερη απώλεια αίµατος, οι λιγότερες µετεγχειρητικές επιπλοκές και νοσηρότητες, η παραµονή στο νοσοκοµείο για ένα 24ωρο και η ταχύτατη ανάρρωση και επάνοδος στην καθηµερινότητα, το ογκολογικό αποτέλεσµα, η πληρότητα και ποιότητα του καθαρισµού και η πρόγνωση είναι ίδια µε την ανοικτή επέµβαση γι’ αυτόν τον τύπο κακοήθειας (όπως έχει επιβεβαιωθεί από πολλές και µεγάλης κλίµακας επιστηµονικές µελέτες).

*Άρθρο του Γιώργου Χείλαρη, Χειρουργού, Γυναικολόγου - Ογκολόγου, Διευθυντή Β΄ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ.