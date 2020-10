Υγεία - Περιβάλλον

Αρκουμανέας για γηροκομείο: Κάποιοι νοσηλευτές νοσούν εδώ και δύο εβδομάδες

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα κορονοϊού που διαγνώστηκαν σε γηροκομείο. Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των ασθενών σε νοσοκομεία αναφοράς.

Για πολύ μεγάλη διασπορά του κορονοϊού σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, στον Άγιο Παντελεήμονα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, είπε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπερνά τα 40, ενώ σημείωσε ότι, από τους πρώτους ελέγχους στους νοσηλευτές, διαπιστώθηκε ότι κάποιοι νοσούσαν εδώ και δύο εβδομάδες.

Το πρωί της Πέμπτης ξεκίνησε η μεταφορά των ηλικιωμένων ασθενών στα νοσοκομεία αναφοράς για covid-19 «Ευαγγελισμός», «Σισμανόγλειο», «Αττικόν» και «Ασκληπιείο».

Από νωρίς το πρωί συνεργεία του δήμου Αθηναίων πλένουν και απολυμαίνουν το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Αττική» στον Άγιο Παντελεήμονα.