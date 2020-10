Πολιτική

Μητσοτάκης - Μισέλ: Συζήτηση για την τουρκική προκλητικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλαπλά μηνύματα στην Τουρκία κατά την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για την Ειδική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μια Σύνοδος, που προκάλεσαν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία με αφορμή τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η ΕΕ επιθυμεί μια καλή σχέση με την Τουρκία και σταθερότητα στην περιοχή. Προσθέτοντας, όμως, ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεσή της προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και να προωθήσει τους στόχους της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας χωρίς εντάσεις στην περιοχή. Είναι όμως ξεκάθαρο, όπως πρόσθεσε, ότι είναι στο χέρι της Τουρκίας αν θα επιλέξει τη συνεργασία ή αν θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς της.