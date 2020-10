Αθλητικά

Τέλος από την Basket League ο Πανιώνιος

Οι Νεοσμυρνιώτες ενημέρωσαν και τον ΕΣΑΚΕ ότι δεν θα μετάσχουν στην Basket League της αγωνιστικής περιόδου 2020-21.

Ο Πανιώνιος δεν θα λάβει μέρος στη νέα σεζόν της Α1 μπάσκετ των ανδρών. Μετά την αποχώρηση της ιστορικής ομάδας από το θεσμό του Κυπέλλου, όπου επρόκειτο να αντιμετωπίσει το ερχόμενο Σάββατο (3/10) τον ΠΑΟΚ, οι Νεοσμυρνιώτες ενημέρωσαν και τον ΕΣΑΚΕ ότι δεν θα μετάσχουν στην Basket League της αγωνιστικής περιόδου 2020-21.

Αυτό γνωστοποίησε σε δήλωσή του ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος των «κυανέρυθρων», Γιώργος Χριστοδουλόπουλος, στην οποία αναφέρει:

«Κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του ΕΣΑΚΕ, ενημέρωσα επίσημα τον Πρόεδρο κο. Γαλατσόπουλο και τις υπόλοιπες ομάδες, ότι ο Πανιώνιος δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο πρωτάθλημα της Basket League.

Όπως ανέφερα και στην δήλωσή μου στον ΕΣΑΚΕ, ο μοναδικός λόγος που δεν απέσυρα την ομάδα αμέσως μετά το ναυάγιο της συμφωνίας με υποψήφιο επενδυτή την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ήταν ότι μου ζητήθηκε από ανθρώπους του Πανιωνίου να τους δώσω ένα περιθώριο μερικών ημερών μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση ώστε ο Πανιώνιος να αγωνιστεί κανονικά στην BasketLeague. Στο σενάριο αυτό, θα παραχωρούσα τις μετοχές και την διοίκηση της ΚΑΕ σε Πανιώνιους και η ομάδα θα έτρεχε με έσοδα-έξοδα, έτσι ώστε ακόμα και εάν τελικά υποβιβαζόταν αγωνιστικά στην Α2 Εθνική Κατηγορία, θα απέφευγε την ταλαιπωρία της ΕΣΚΑΝΑ.

Δυστυχώς, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τους και παρά το κλίμα συσπείρωσης που -θα έπρεπε να- υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν κατάφεραν να βρουν τους απαραίτητους ανθρώπους που θα στήριζαν μια τέτοια προσπάθεια, αλλά ούτε καν τα ελάχιστα χρήματα που ένα τέτοιο εγχείρημα θα χρειαζόταν για να ξεκινήσει. Μοιραία, σήμερα, λίγες μόνο ώρες προτού η ΕΕΑ απορρίψει τον φάκελο αδειοδότησης του Πανιωνίου, απέσυρα επίσημα την ομάδα από το επόμενο πρωτάθλημα της Basket League, προκειμένου να μην καθυστερήσω περαιτέρω τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξή του.

Εντός της ημέρας, θα έχω επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη κο. Μισαηλίδη για την επόμενη ημέρα του Πανιωνίου».

Εκτός και με τη... σφραγίδα της ΕΕΑ

Εκτός Basket League και με τη... σφραγίδα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού βρίσκεται ο Πανιώνιος, καθώς η «κυανέρυθρη» ΚΑΕ δεν εξασφάλισε, όπως ήταν αναμενόμενο, το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμετοχής από την ΕΕΑ. Με τον τρόπο αυτό επικυρώνεται η απουσία της ομάδας της Νέας Σμύρνης από το νέο πρωτάθλημα της Α1 ανδρών, το οποίο θα διεξαχθεί με 12 ομάδες.

Στον αντίποδα, η ΕΕΑ χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στην ΚΑΕ ΓΣ Επαρχίας Αγιάς Ερμής (δηλαδή στην ΚΑΕ Λάρισα).