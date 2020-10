Αθλητικά

ΑΕΚ: Στους ημιτελικούς του BCL

Το πρώτο βήμα έγινε. Η ΑΕΚ νίκησε την Νίμπουρκ, προκρίθηκε στα ημιτελικά του Basketball Champions League!

Η αμυντική προσήλωση της ΑΕΚ σε δεύτερη και τρίτη περίοδο ήταν αρκετή για την Ένωση, προκειμένου να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Final-8 του Basketball Champions League, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον αποψινό νικητή του ζευγαριού Σαραγόσα (Ισπανία)–Τενερίφη (Ισπανία). Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 94-82 της Νίμπουργκ στο ΟΑΚΑ, δίνοντας συνέχεια στην πορεία τους προς το τρόπαιο.

Ο Κιθ Λάνγκφορντ με 18 πόντους οδήγησε την... αγριεμένη επίθεση της ΑΕΚ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αναδείχθηκαν οι Ματ Λοτζέσκι (12π.), Ταϊρίς Ράις (12π.), Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς και Νίκος Γκίκας (10π.). Από τη Νίμπουργκ ξεχώρισαν οι Τζέρικ Χάρντινγκ (16Π.) Βόιτεκ Χρούμπαν (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 39-44, 58-69, 82-94

Μετά το... αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο βρήκε την ΑΕΚ στο -2 (23-21), η Ένωση ενεργοποίησε τα αμυντικά αντανακλαστικά της, κυρίως στην περιφέρεια, «κλειδώνοντας» τους παίκτες της Νίμπουργκ. Την ίδια στιγμή, οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν ρυθμό από τα 6.75, τομέας στον οποίο υστέρησαν στην πρώτη περίοδο, μηδένισαν τα λάθη τους και με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 21-9 βρέθηκαν στο 17΄ για πρώτη φορά στο +10 (42-32). Οι Τσέχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν από την περιφέρεια, αλλά η ΑΕΚ έμεινε σε απόσταση μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (44-39).

Η διάρκεια της Ένωσης στο αμυντικό κομμάτι και στην τρίτη περίοδο, ουσιαστικά έχρισε την ελληνική ομάδα πρόωρα νικήτρια. Οι «κιτρινόμαυροι» κράτησαν τους Τσέχους στους 11 πόντους μέχρι το 27΄ και με νέο ξέσπασμα στην επίθεση, το οποίο μεταφράστηκε σε επιμέρους σκορ 21-11, έφερε την ΑΕΚ στο +15 (65-50), για να κλείσει την περίοδο στο +11 (69-58). Στον επίλογο του αγώνα, η Νίμπουργκ αξιοποίησε τα λάθη και την αστοχία της Ένωσης, μείωσε σε 77-85, αλλά μέχρι εκεί... Δύο «κολλητά» τρίποντα (1 από Λάνγκφορντ, 1 από Ματσιούλις) επανέφεραν την τάξη στο «κιτρινόμαυρο στρατόπεδο», γράφοντας το 91-79 και «σφραγίζοντας» την επιτυχία για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βιατόρ, Ρόσο, Κοζλόφσκις

Οι συνθέσεις:

ΝΙΜΠΟΥΡΚ (Αμιέλ): Ντάλτον 13 (1), Χάρντινγκ 16 (2), Χρούμπαν 16 (2), Προύιτ 14 (1), Ρούπνικ 11 (1), Μπέντα 8 (2), Κριζ 4, Τούμα, Ζίμερμαν

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Λάνγκφορντ 18 (3), Ματσιούλις 7 (1), Ρογκαβόπουλος 4, Σλότερ 4, Ζήσης 2, Χρυσικόπουλος 5 (1), Γκίκας 10 (2), Γιάνκοβιτς 11 (3), Λοτζέσκι 12 (1), Μορέιρα 9, Ράις 12 (2).