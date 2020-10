Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου φιλοξενεί την Πανσέληνο του μήνα στον Κριό, την οποία δεν τη λες και πολύ εύκολη υπόθεση...

ΚΡΙΟΣ: Με την Πανσέληνο να πραγματοποιείται στο ζώδιο σου το φλέγον θέμα των ημερών δεν είναι άλλο από τους...άλλους. Σχέσεις και συνεργασίες στο μικροσκόπιο λοιπόν για να διαπιστώσεις κατά πόσο είναι λειτουργικές, κατά πόσο εξυπηρετούν ανώτερα ιδανικά στη ζωή σου ή δεν είναι τίποτα περισσότερο από σωσίβια ασφαλείας σε μια καθημερινότητα που θυμίζει τη μέρα της Μαρμότας (κάθε μέρα, ίδια μέρα).

ΤΑΥΡΟΣ: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στον Κριό επαναφέρει στη ζωή σου ανθρώπους με τους οποίους έχεις ανοιχτές εκκρεμότητες οι οποίες δε γίνεται να αποτελούν υπολείμματα ενός παρελθόντος που σε κρατάει πίσω, επομένως καλείσαι να τις διαχειριστείς. Κάθε Πανσέληνος σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου. Έτσι κι αυτή μπορεί να σημάνει το τέλος μιας σχέσης ή τουλάχιστον της σχέσης όπως την ήξερες ως τώρα. Επίσης, ενδεχομένως να δεις ότι και οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι λειτουργικές και να θελήσεις να τις θέσεις σε νέες βάσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Πανσέληνος του μήνα που πραγματοποιείται στον Κριό βάζει στο τραπέζι ζητήματα καρδιάς. Κι όταν μιλάμε για τέτοια προφανώς το μυαλό πάει στα ερωτικά και δικαιολογημένα. Ειδικά αυτή η περίοδος φαίνεται να φέρνει στη ζωή σου νέους ανθρώπους που θέλεις να τους γνωρίσεις, ακόμη κι αν η γνωριμία αυτή είναι της μιας βραδιάς. Όμως αφορά και κάθε φιλοδοξία ή δημιουργικό σχέδιο μπορεί να έχεις ή ακόμα και την απόκτηση ενός παιδιού. Πόσο τα θέλεις πραγματικά; Γιατί; Για απάντησε...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στον Κριό θα εγείρει ζητήματα αποδοχής μέσα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Νιώθω αποδεκτός ή είμαι σε μια σχέση που δεν αναγνωρίζουν την αξία μου και με υποτιμούν. Από την άλλη όμως υπάρχει κι ένας άλλος προβληματισμός που λέει: Είμαι με κάποιον για τον οποίο νιώθω συναισθήματα ή είμαι με κάποιον γιατί με βοηθάει κοινωνικά, έχει κύρος ή είναι ωραίος και μπορώ να τον κυκλοφορήσω, αλλά δε νιώθω κάτι περισσότερο;

ΛΕΩΝ: Το θέμα της Πανσελήνου του μήνα που πραγματοποιείται στον Κριό είναι οι σχέσεις. Εσένα αυτό που θα σε απασχολήσει αρχικά είναι το κατά πόσο περνάς καλά μέσα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου και κατά πόσο θεωρείς ότι σε εξελίσσουν ή το μόνο που εξυπηρετούν στη ζωή σου είναι το αίσθημα ασφάλειας. Από την άλλη, βάζει φωτιά στο ερωτικό παιχνίδι και σου δίνει την ευκαιρία να περάσεις καλά, ακόμα κι αν μιλάμε για σχέσεις της μιας βραδιάς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στον Κριό βάζει στο μικροσκόπιο τους όρους με τους οποίους συνυπάρχεις με έναν άνθρωπο ή με τους οποίους συνεργάζεσαι. Θα θελήσεις να αλλάξεις πράγματα στις σχέσεις σου, γιατί νιώθεις ότι πρέπει να μπουν νέα όρια ή γιατί νιώθεις ότι με το υπάρχον καθεστώς τα πράγματα δε θα έχουν καλή εξέλιξη. Επίσης, αυτή η Πανσέληνος αγγίζει και οικονομικά ζητήματα, αλλά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός γιατί οι απαιτήσεις σου και κάποιες προσπάθειες για επενδύσεις μπορεί να μην έχουν θετική έκβαση.

ΖΥΓΟΣ: Η Πανσέληνος αυτή θα φέρει εξελίξεις σε σημαντικές σχέσεις της ζωής σου, είτε προσωπικές, είτε επαγγελματικές. Δεν έχεις την υπομονή να ανεχτείς δίπλα σου ανθρώπους που φαντάζουν ανεπαρκείς και αυτό ενδεχομένως να σε οδηγήσει σε ρήξεις. Καλό θα είναι να συνυπολογίσεις τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο και στα οικονομικά σου δεδομένα, αλλά και συναισθηματικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρήσεις με κάθε κόστος προβληματικές σχέσεις στη ζωή σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η επιρροή αυτής της Πανσελήνου γίνεται πιο αισθητή για σένα σε επαγγελματικό, αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο, αφού καλείσαι να αναλάβεις ενεργό ρόλο και να προσφέρεις με όλο σου το είναι. Από τη μία στα επαγγελματικά θα πρέπει να κινηθείς πολύ οργανωμένα και να κλείσεις τις όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, ενώ καθόλου απίθανο να κλείσει και κάποιος κύκλος. Από την άλλη μπορεί να χρειαστεί να σταθείς δίπλα σε άτομα της οικογένειας σου που χρειάζονται τη φροντίδα σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η Πανσέληνος αυτή έρχεται να σε βάλει σε μια διαδικασία να βρεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στην ανάγκη σου για δημιουργία, χαρά και έρωτα από τη μία και στις προσωπικές σου φιλοδοξίες από την άλλη. Σίγουρα είναι δύσκολο να χωρέσεις δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη, ολόκληρα τουλάχιστον, γιατί αν τα κόψεις και τα βάλεις και σε ταπεράκια μια χαρά σηκώνονται. Τέτοιες δημιουργικές λύσεις θα πρέπει να βρεις το επόμενο διάστημα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Πανσέληνος αυτή θα φέρει εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα, όπου θα αναγκαστείς να κάνεις συμβιβασμούς και επιλογές που δε θα ήθελες στην προκειμένη περίοδο. Παρόλο που ιδανικά θα ήθελες να κλειστείς στο σπίτι σου και να απολαύσεις την ιδιωτική σου ζωή και την ηρεμία σου, συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορείς να τα αγνοήσεις, γιατί μοιάζουν και ενδεχομένως να είναι οι ευκαιρίες που περίμενες για να αναλάβεις δράση και να κάνεις τα επόμενα βήματα που μπορεί να σε απογειώσουν επαγγελματικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Θα έχεις ακούσει την έκφραση ότι αυτός «πιθηκίζει», την οποία χρησιμοποιούμε για κάποιον που περνάει από την μια σχέση στην άλλη, με την εύρεση του αντικαταστάτη να προηγείται του χωρισμού. Ε, αυτή η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στον Κριό θα φέρει στο δρόμο σου «κλαδάκι» για να πιάσεις πριν αφήσεις το προηγούμενο. Από την άλλη, θέτει ζητήματα επικοινωνίας στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, όπου θα πρέπει να δεις κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να βοηθήσεις αυτό το κομμάτι της σχέσεις ή αν κάποιων οι δρόμοι θα χωρίσουν οριστικά.

ΙΧΘΥΕΣ: Η Πανσέληνος του μήνα που πραγματοποιείται στο ζώδιο του Κριού θα βγάλει τα κομπιουτεράκια πάνω στο τραπέζι και θα αρχίσεις να υπολογίζεις πόσα παίρνεις και πόσα δίνεις σε μία σχέση. Να θυμηθείς όμως την ώρα που τους κάνεις ότι το πάρε-δώσε σε μια σχέση δεν είναι μόνο υλικό και σίγουρα δε μετράει μόνο η ποσότητα, αλλά και κάποια ποιοτικά στοιχεία. Αν δεν καλύπτεσαι συναισθηματικά, αν δεν νιώθεις μια σχετική έστω ασφάλεια όσα κι αν δεις ότι προσφέρεις δεν είναι παρά μια προσπάθεια να τα «αγοράσεις» από κάπου που δεν τα πουλάνε.

Πηγή: astrologos.gr