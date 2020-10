Κόσμος

Κορονοϊός: σε καραντίνα ο Ντόναλντ Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι τίθεται «σε καραντίνα» με τη σύζυγό του, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι στενή συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από κορονοϊό.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι τίθεται «σε καραντίνα», όπως και η σύζυγός του Μελάνια, το βράδυ της Πέμπτης (τα ξημερώματα σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας), λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι στενή συνεργάτιδά του έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό.

«Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου μέσω Twitter. «Στο μεταξύ, θα αρχίσουμε τη διαδικασία της καραντίνας μας!», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή πόσες ημέρες θα διαρκέσει η απομόνωση, ή το πού θα βρίσκεται.

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωνε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν ήταν «σίγουρος» αν θα χρειαζόταν να τεθεί σε καραντίνα. Η Χόουπ Χιξ, μέλος του στενού κύκλου των συνεργατών του Τραμπ, «διαγνώστηκε θετική, μόλις το έμαθα», είπε ο πρόεδρος. «Αν θα μπούμε σε καραντίνα ή αν μολυνθήκαμε δεν το ξέρω», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον εαυτό του και στη σύζυγό του. «Θα έχω τα αποτελέσματα» των τεστ «απόψε ή αύριο το πρωί, αλλά ξέρετε, περνάω πολύ χρόνο με τη Χόουπ, όπως και με την πρώτη κυρία», ανέφερε ακόμη.

Η Χιξ, 31 ετών, επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος όταν ο Τραμπ πήγε την Τρίτη στο Κλίβλαντ, στην πολιτεία Οχάιο, για να συμμετάσχει στο πρώτο ντιμπέιτ με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν. Συνταξίδεψε επίσης με τον αρχηγό του κράτους προχθές Τετάρτη στη Μινεσότα, όπου ο Τραμπ έκανε την κεντρική ομιλία σε προεκλογική εκδήλωση.