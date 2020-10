Αθλητικά

O Μαραντόνα πήγε στο γήπεδο με μάσκα “αστροναύτη” (εικόνες)

Αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση του παλαίμαχου άσου των γηπέδων, ο οποίος είχε μαζί τον επτάχρονο γιό του..

Με μια διαφορετική "μάσκα", μάλλον κάσκα για τον κορονοϊό που παραπέμπει σε στολή αστροναύτη έκανε την εμφάνιση του ο Ντιέγκο Μαραντόνα στο φιλικό παιχνίδιι της ομάδας που προπονεί στην Αργεντινή, της Χιμνάσια, με την Σαν Λορέντζο.

Παρά τις περί του αντιθέτου συμβουλές των γιατρών, ο «Ντιεγκίτο» βρέθηκε στο γήπεδο έχοντας στο πλευρό του και τον 7χρονο γιό του, Ντιέγκο Φερνάντο.

Maradona and his son aren't taking any risks with COVID ?????



(via @TNTSportsLA) pic.twitter.com/ZfOOo8US1a — Bleacher Report (@BleacherReport) September 30, 2020

#VuelveElFutbolArgentino | TODOS queremos ser Dieguito Fernando acompanando a papa Maradona al trabajo ?? #SanLorenzo ?? #Gimnasia pic.twitter.com/wxxj4MXzFM

— TNT Sports LA (en ??) (@TNTSportsLA) September 30, 2020

Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια, ο 59χρονος παλαίμαχος άσος, έγραψε στο instagram ότι «οι γιατροί μου πρότειναν αυτή τη μάσκα».

«Η μάσκα είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιούν ορισμένοι γιατροί. Τη φόρεσα από σεβασμό στα θύματα του Covid-19. Και ορισμένοι ενήλικες αλλά και δημοσιογράφοι με κορόιδεψαν. Είναι οι ίδιοι δημοσιογράφοι που σας επικρίνουν όταν δεν φροντίζετε τους εαυτούς σας» έγραψε μεταξύ άλλων ο Μαραντόνα.

Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 0-0 με τα δύο ημίχρονα να διαρκούν απο 30 λεπτά το καθένα καθώς και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας.