Πολιτική

Τσαβούσογλου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: προστατεύουμε αποφασιστικά τα δικαιώματά μας

Συνεχίζει τις προκλήσεις ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Τι έγραψε στο Twitter για την πρωτοκόλληση, στον ΟΗΕ, του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Μετά από 10 μήνες από την κατάθεσή του, πρωτοκολλήθηκε το παράνομο μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης της Τρίπολης, στον ΟΗΕ.

Με αυτή την αφορμή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θέλησε να συνεχίσει τις προκλήσεις, αυτή τη φορά μέσω του προσωπικού του λογαρισμού στο Twitter.

«Η συμφωνία που υπογράψαμε με την Λιβύη για τη θαλάσσια δικαιοδοσία πρωτοκολλήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου θα συνεχίσουμε αποφασιστικά να προστατεύουμε τα δικαιώματά του έθνους μας» έγραψε χαρακτηριστικά.