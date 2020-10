Οικονομία

Παράταση για τηλεργασία και κλιμακωτό ωράριο

Τι αναφέρεται σε απόφαση του Υπ. Εργασίας για τους εργαζόμενους στην Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την αναχαίτιση εξάπλωσης του κορονοϊού.

Παρατείνεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19, η ισχύς των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4272/2020 για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

Μεταξύ αυτών, όπως αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, παίρνει παράταση, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και η υποχρέωση εφαρμογής του 40% τηλεργασίας στους εργασιακούς χώρους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η εφαρμογή κλιμακωτού ωραρίου έναρξης και λήξης της εργασίας για κάθε εργαζόμενο για λόγους αποφυγής συνωστισμού στους εργασιακούς χώρους.

Το υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι τα παραπάνω προσωρινά, έκτακτα, αλλά απολύτως αναγκαία μέτρα, αφορούν αποκλειστικά την Περιφέρεια Αττικής.