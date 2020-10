Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενής με κορονοϊό “γύριζε” τα νησιά

Συναγερμός στις Αρχές για τις επαφές του άνδρα. Αγωνία στην οικογένεια του.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές Αρχές μετά την διαπίστωση ότι νεαρός με κορονοϊό, ταξίδεψε σε δύο νησιά.

Ο λόγος για έναν 32χρονο άνδρα που, χωρίς να ξέρει πως έχει προσβληθεί από τη νόσο, ταξίδεψε στην Κρήτη και την Αίγινα, ερχόμενος σε επαφή με πολύ κόσμο, τόσο κατά τα ταξίδια του, όσο και κατά την παραμονή του στα δύο νησιά.

Αρχικά, πήρε το πλοίο για την Κρήτη, όπου λίγο μετά την άφιξη του άρχισε να «ανεβάζει» δέκατα.

Αυτό ωστόσο δεν τον πτόησε ιδιαίτερα και αντί να μείνει σε προληπτική καραντίνα, την επόμενη μέρα επιβιβάστηκε στο πλοίο για να επιστρέψει στην Αθήνα.

Στον Πειραιά πλέον όπου τον θερμομέτρησαν διαπίστωσαν πως έχει και πάλι δέκατα, κάτι που φαίνεται να τον θορύβησε αυτή τη φορά, μιας και υποβλήθηκε σε μοριακό test για την ανίχνευση κορονοϊού.

Παρά τα όσα έγιναν ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, «ανενόχλητος» επιβιβάστηκε και σε τρίτο πλοίο, με προορισμό την Αίγινα αυτή τη φορά, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου ενημερώθηκε πως είναι θετικός στον covid-19.

Ο ίδιος και η οικογένεια του βρίσκονται πλέον σε καραντίνα, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ο πατέρας του 32χρονου ανήκει σε ευπαθή ομάδα.

Η πολιτική προστασία έχει ξεκινήσει ήδη την ιχνηλάτηση των στενών επαφών του, όμως είναι δύσκολο να εξακριβωθούν πλήρως, αφού μέσα σε λίγες ώρες ήρθε σε επαφή με πολύ κόσμο.

