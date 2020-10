Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: ήττα και αποκλεισμός για την Σάκκαρη

Η Σάκκαρη έχασε την ευκαιρία να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Στον τρίτο γύρο σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε εύκολα το πρώτο σετ απέναντι στην Ιταλίδα Μαρτίνα Τρεβιζάν με 6-1, αλλά η συνέχεια ήταν αντιστρόφως ανάλογη. Η 27χρονη τενίστρια από τη Φλωρεντία όχι μόνο δεν κάμφθηκε ψυχολογικά, αλλά επέστρεψε στο παιχνίδι ισοφαρίζοντας σε 1-1 καθώς κατάκτησε το δεύτερο σετ στο tie break, για να πάρει και το επόμενο, με 6-3 και να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση.

Ο ισχυρισμός πως η Σάκκαρη «αυτοκτόνησε» αγωνιστικά δεν είναι υπερβολικός, λαμβανομένου υπόψη ότι έχασε δύο match points και μαζί τους την ευκαιρία να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Αυτό συνέβη στο tie break του 2ου σετ, όταν η μαχητική Ιταλίδα, Νο 159 στην παγκόσμια κατάταξη κι ευρισκόμενη στο κυρίως ταμπλό από τους προκριματικούς της διοργάνωσης, κατάφερε να κρατηθεί στο παιχνίδι ακυρώνοντας το πλεονέκτημα της αντιπάλου της.

Έτσι, μόλις στη δεύτερη παρουσία της σε κυρίως ταμπλό Grand Slam διοργάνωσης η Τρεβιζάν προκρίθηκε στις 16 καλύτερες αθλήτριες της διοργάνωσης, έχοντας για αντίπαλο αυτή τη φορά το Νο 5 του ταμπλό, την Ολλανδέζα Κίκι Μπερτένς.

Να σημειωθεί πως στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη βρέθηκε να χάνει με 2-5 αλλά με τιτάνια προσπάθεια επέστρεψε, ισοφάρισε και είχε δύο συνεχόμενα match points στο 6-4 του tie break, χωρίς όμως να τα εκμεταλλευτεί καθώς δέχθηκε τέσσερις συνεχείς πόντους από την αριστερόχειρα αντίπαλό της.