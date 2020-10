Κοινωνία

“Εκρηκτικό” καιρικό κοκτέιλ το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζέστη, υγρασία και σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο. Ποιες περιοχές θα καλύψει η αφρικανική σκόνη. Πού θα φτάσει η θερμοκρασία.

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας από σήμερα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η αύξηση των συγκεντρώσεων ξεκινά από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το μεγαλύτερο φορτίο σκόνης θα εντοπίζεται στο Ιόνιο και στα Δυτικά Ηπειρωτικά, ενώ από τη Δευτέρα σε όλα τα ηπειρωτικά (πλην της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), στο Ιόνιο και στη Δυτική Κρήτη.

Παράλληλα από σήμερα η θερμοκρασία ανεβαίνει. Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 27, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 15 έως 31, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 28, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 29, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 28, στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου από 16 έως 28 και στην Κρήτη από 19 έως 32 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στη Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες και η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης και προς το βράδυ θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 2 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς.

Δείτε ΕΔΩ την πρόγνωση του καιρού ανά περιοχή