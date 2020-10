Κοινωνία

Εξιχνίαση δολοφονίας μάνας και κόρης το 2007

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της διπλής δολοφονίας, πριν από 13 χρόνια.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες και τεράστια ερευνητική δυσκολία κρύβει η εξιχνίαση διπλής ανθρωποκτονίας από τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής, η οποία έγινε τον Ιούλιο του 2007.

Τον Ιούλιο του 2007 δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας η εξαφάνιση δύο γυναικών, υπηκόων Γεωργίας, μητέρας και κόρης, ηλικίας 59 και 21 ετών. Τότε δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο για τις δύο αγνοούμενες, οι οποίες το 2015 κηρύχθηκαν επίσημα νεκρές από το δικαστήριο τής Τυφλίδας και η υπόθεση "έκλεισε".

Πριν από περίπου έναν χρόνο έφθασε στην Αστυνομία η πληροφορία ότι η εξαφάνισή τους ήταν εγκληματική ενέργεια και άμεσα ενεργοποιήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας έψαξαν, έμαθαν το παρασκήνιο, ταυτοποίησαν τους φερόμενους ως δράστες και, όταν εκείνοι επέστρεψαν στη χώρα μας, προχώρησαν στην προσαγωγή τους, τους εξέτασαν και πήραν την ομολογία.

Ως δράστες κατηγορούνται και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα δύο υπήκοοι Πακιστάν, ηλικίας 54 και 60 ετών. Παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Τι και γιατί

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος το 2007 είχε ερωτική σχέση με την κόρη, η οποία μαζί με τη μητέρα της από κάποιο σημείο και ύστερα τον εκβίαζαν ότι θα αποκαλύψουν τη σχέση στη σύζυγο και τα πέντε παιδιά του και έτσι του έπαιρναν χρήματα.

Ο 54χρονος αποφάσισε να "λύσει" το πρόβλημα και έδωσε 10.000 ευρώ στον 60χρονο για να τον βοηθήσει.

Τις φώναξε στο σπίτι του, στα Άνω Πετράλωνα, και εκεί τις μέθυσαν, τις έπνιξαν με σκοινί και στη συνέχεια, για να ξεφορτωθούν τα πτώματά τους, κάλεσαν και έναν τρίτο ομοεθνή τους. Τεμάχισαν τα πτώματα, τα τοποθέτησαν σε πέντε σακούλες και τα πέταξαν σε διαφορετικούς κάδους σκουπιδιών της Αττικής.

Για διαφορετικούς λόγους, οι δύο κατηγορούμενοι έφυγαν από την Ελλάδα, αλλά επέστρεψαν πριν από περίπου δέκα ημέρες. Ο 54χρονος ομολόγησε, αλλά όχι και ο 60χρονος. Ο τρίτος εμπλεκόμενος, επίσης ομολόγησε, αλλά τα αδικήματα που τον βαρύνουν δεν είναι σε βαθμό κακουργήματος και έτσι είναι ελεύθερος.

13 χρόνια μετά τη διπλή δολοφονία, χωρίς να έχουν στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος, χωρίς να έχουν σορούς, κατάφεραν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών να συγκεντρώσουν τόσα στοιχεία, που να οδηγήσουν δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους στην ομολογία.