Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε στους “16” του Ρολάν Γκαρός

Ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε γιατί ο αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο τρίτο σετ.

Φαίνεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήθελε ένα γερό “ταρακούνημα” από τον Μουνάρ στην πρεμιέρα του στο Ρολάν Γκαρός. Πριν μερικές ημέρες ο Έλληνας τενίστας επέστρεψε από το εις βάρος του 0-2 και νίκησε με 3-2 τον Ισπανό, επιτυχία που όπως δείχνουν έως τώρα τα πράγματα του έδωσε την απαιτούμενη ώθηση για να παίξει το τένις που γνωρίζει.

Νίκησε δια περιπάτου τον Πάμπλο Κουέβας με 3-0 στους “32” και σήμερα, με μία ακόμη επιβλητική εμφάνιση επιβλήθηκε με 3-0 του Σλοβένου Αλιάζ Μπέντενε παίρνοντας ταυτόχρονα το “εισιτήριο” για τους “16” του French Open. Να σημειωθεί ότι το τρίτο σετ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς ενώ ο Τσιτσιπάς είχε το προβάδισμα με 3-1 στα games, ο Μπέντενε αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Η ήττα που είχε γνωρίσει στο Ρότερνταμ από τον 31χρονο αντίπαλό του ο Τσιτσιπάς (στη μοναδική μεταξύ τους αναμέτρηση μέχρι και σήμερα), αποδείχθηκε... τυχαία, καθώς στο δεύτερό “ραντεβού” τους ο Έλληνας τενίστας φρόντισε από το ξεκίνημα να δείξει την ανωτερότητά του.

Πήρε άνετα το πρώτο σετ με 6-1, ανάλογη κατάληξη είχε και το δεύτερο (6-2), ενώ στο τρίτο ο Σλοβένος αποχώρησε.

Στη συνέχεια του κορυφαίου Grand Slam, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Βούλγαρο Ιγκόρ Ντιμιτρόφ, με φόντο την πρόκριση στους προημιτελικούς.