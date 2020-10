Αθλητικά

Μπούργος-ΑΕΚ: Ισπανικός θρίαμβος στον τελικό του Basketball Champions League

Η “Ένωση” δεν κατάφερε να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην Ιστορία της το τρόπαιο της διοργάνωσης.

Ο γρήγορος ρυθμός της Μπούργος, που συνδυάστηκε από “βροχή” τριπόντων (17/35), παρέσυραν την “οικοδέσποινα” του φετινού Final-8 στο Basketball Champions League, ΑΕΚ, η οποία με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστική στον τελικό της διοργάνωσης.

Η “Ένωση” ηττήθηκε με 85-74 από την ομάδα του Χουάν Πεναρόγια, ο οποίος οδήγησε τον σύλλογο στο πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Παράλληλα, η ισπανική ομάδα έγινε η δεύτερη που το κατακτά, μετά την Τενερίφη το 2017.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 49-36, 68-49, 85-74

Μπούργος (Πεναρόγια): Μπενίτε 11, Κουκ 15, Χόρτον 8, ΜακΦάντεν 18, Ρένφρο 11, Κράβιτς 1, Ραμπασέδα 5, Ριβέρο 2, Σακό 2, Σάλβο 12.

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 8, Γκίκας 5, Λάνγκφορντ 11, Ράις 17, Σλότερ 8, Γιάνκοβιτς 1, Λοτζέσκι 9, Ματσιούλις 6, Μορέιρα 5, Ρογκαβόπουλος, Ζήσης 4.