Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα κρούσματα στον Άγιο Παντελεήμονα

Μαζικά rapid tests από κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Τετρακόσια ογδόντα επτά rapid Tests διενεργήθηκαν συνολικά στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, από κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

Ανευρέθησαν είκοσι θετικά, εκ των οποίων πέντε αφορούν Έλληνες και δεκαπέντε αλλοδαπούς, οκτώ γυναίκες, δώδεκα άνδρες και διάμεση ηλικία θετικών τα 41 έτη.