Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: η κατάληψη δεν είναι η λύση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ναι στο διάλογο, αλλά με ανοιχτά σχολεία, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας, επισημαίνοντας ότι τα κλειστά σχολεία είναι φορέας ανισότητας.

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας το θέμα των καταλήψεων στα σχολεία, τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με παιδαγωγική διάθεση, ζητώντας από τους καθηγητές να εξηγήσουν στους μαθητές τα προβλήματα και να συζητήσουν μαζί τις πιθανές λύσεις.

Όπως όμως τόνισε η κυρία Ζαχαράκη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η σιωπηρή πλειοψηφία των μαθητών που λόγω των καταλήψεων παραμένει στο σπίτι και χάνει μαθήματα. Επιπλέον δημιουργούνται και ανισότητες ανάμεσα στα σχολεία καθώς τα περισσότερα λειτουργούν κανονικά και το πρόβλημα αυτό είναι μεγαλύτερο για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που θα δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Η κυρία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι οι καταλήψεις δεν είναι ούτε η λύση, ούτε βέβαια η απάντηση στα προβλήματα, καθώς το κλειστό σχολείο είναι φορέας ανισότητας και είπε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο με τους μαθητές, αλλά με ανοιχτά τα σχολεία.

Επίσης η κυρία Ζαχαράκη δήλωσε ότι η κυβέρνηση έκανε πολλές προσπάθειες ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με τα λιγότερα προβλήματα από κάθε άλλη χρονιά και έφερε ως παράδειγμα την πρόσληψη 32.000 εκπαιδευτικών, νωρίτερα από κάθε άλλη σχολική χρονιά.