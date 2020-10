Life

Ανακοινώνεται σήμερα το Νόμπελ Ιατρικής - Φυσιολογίας

Ανοίγει σήμερα ο «χορός» των Νόμπελ με την απονομή του βραβείου Ιατρικής/Φυσιολογίας. Έως σήμερα, έχουν απονεμηθεί 110 Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας, αρχής γενομένης από το 1901. Μόνο εννέα χρονιές δεν απονεμήθηκε το Νόμπελ, κυρίως λόγω του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Από τα 110 Νόμπελ, τα 39 έχουν απονεμηθεί σε ένα επιστήμονα, τα 33 σε δύο μαζί, ενώ τα 38 σε τρεις. Συνολικά, έχουν τιμηθεί 219 επιστήμονες, εκ των οποίων ο νεότερος ήταν 32 ετών (το 1923) και ο γηραιότερος 87 ετών (το 1966). Από τους 219, μόνο 12 ήσαν γυναίκες και από αυτές μόνο μία ήταν αυτή που δεν το μοιράστηκε με άλλους συναδέλφους της.

Κανένας έως σήμερα δεν έχει πάρει Νόμπελ Ιατρικής/Φυσιολογίας πάνω από μία φορά, ενώ δύο φορές το έχουν μοιραστεί παντρεμένα ζευγάρια επιστημόνων (το 1947 και το 2014). Μία και μοναδική φορά ένας Νομπελίστας Ιατρικής, το 1939, υποχρεώθηκε από τον Χίτλερ να αρνηθεί το βραβείο.

Η πιο διάσημη περίπτωση επιφανούς επιστήμονα που δεν πήρε το Νόμπελ Ιατρικής, είναι του Αυστριακού «πατέρα» της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος προτάθηκε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 32 φορές! Αλλά κάθε φορά προτιμήθηκε κάποιος άλλος. Τελικά η επιτροπή απονομής των Νόμπελ αποφάσισε ότι πλέον δεν θα εξέταζε άλλη υποψηφιότητα του Φρόιντ με το σκεπτικό ότι το έργο του δεν είχε αποδεδειγμένη επιστημονική αξία. Το 1936 ο Ρομέν Ρολάν πρότεινε τον Φρόιντ για το Νόμπελ Λογοτεχνίας (μιας και ο τελευταίος έγραφε πολύ ωραία), αλλά και πάλι εις μάτην.

Οι υποψηφιότητες για τα Νόμπελ κρατιούνται μυστικές για 50 χρόνια. Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των εννέα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.