Πέτσας: Η Ελλάδα κομβικός προορισμός ξένων επενδύσεων

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επένδυση της Microsoft, την διαχείριση της πανδημίας, τα ελληνοτουρκικά και τον προϋπολογισμό.

«Όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης μαζί με τον πρόεδρο της Microsoft, Μπραντ Σμιθ μία νέα μεγάλη άμεση επένδυση του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος στρατηγικής συνεργασίας GR for growth», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πέτσας «η προστιθέμενη αξία της επένδυσης της Microsoft αναμένεται να φθάσει το 1 δισεκ. ευρώ. Πρόκειται για μία επένδυση που συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Η επένδυση αυτή αφορά στην εγκατάσταση στη χώρα μας ενός σημαντικού μέρους της νέας τεχνολογικής υποδομής της εταιρίας που σχετίζεται μεταξύ άλλων και με τις δραστηριότητες cloud services».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε σε όσα είχε προηγουμένως τονίσει ο Πρωθυπουργός ότι δηλαδή «μέσα σε μόλις εννέα μήνες και παρά τα σύννεφα της πανδημίας φθάσαμε εδώ: στη γέννηση μιας σημαντικής, καινοτόμου επένδυσης με πολυεπίπεδη οικονομική σημασία αλλά και μεγάλη κοινωνική ανταπόδοση».

Και ο κ. Πέτσας συνέχισε: «Η υλοποίησή της θα βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα για την πατρίδα μας ως κομβικό προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων. Αλλά δεν είναι μόνο το επενδυτικό κλίμα. Είναι μία επένδυση που έχει ποιοτικά διαφορετικό χαρακτήρα. Συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Ενισχύει την παραγωγικότητά της και στο βαθμό που αναμένεται να οδηγήσει σε χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα εκπαιδεύσει περίπου 100.000 εργαζόμενους στις νέες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια δίνει σήμα αναστροφής του brain drain».

«Η Κυβέρνηση, παρά τις εξωγενείς προκλήσεις, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε επίσης ότι «ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν εγκριθεί από την αρμόδια διϋπουργική επιτροπή 14 στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ύψους σχεδόν 1,8 δισεκ. ευρώ ενώ έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση και αναμένεται η έγκρισή τους, άλλες 3 νέες στρατηγικές επενδύσεις συνολικής αξίας 1,6 δισεκ. ευρώ. Δηλαδή συνολικά περίπου 3,4 δισεκ. ευρώ που μαζί με τα εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα για το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων και τις εκδοθείσες άδειες δόμησης και εγκατάστασης συνιστούν ένα συνολικό ύψος στρατηγικών επενδύσεων που αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ο κ. Πέτσας τόνισε πως η Κυβέρνηση, παρά τις εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει, συνεχίζει αταλάντευτη και με εντατικούς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις». Όπως υπογράμμισε μάλιστα, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων γίνεται με έναν σκοπό «να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη, οικοδομώντας πάνω στην εμπιστοσύνη, το άυλο αυτό εθνικό κεφάλαιο που είναι τόσο σημαντικό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας - δημιουργούμε δουλειές και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους.

«Εθνική επιτυχία στη Σύνοδο Κορυφής»

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου λέγοντας: «στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνώρισαν ότι οι παράνομες επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν αποτελούν υπόθεση μόνο της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τις ελληνικές θέσεις, ευρωπαϊκές. Και αυτό συνιστά εθνική επιτυχία, όχι απλά κυβερνητική. Τους καρπούς αυτής της επιτυχίας θα δρέψει η πατρίδα μας στο επόμενο διάστημα. Είναι, άλλωστε, γι' αυτό που τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όσο και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, εξέφρασαν απόλυτη ικανοποίηση για το τελικό κείμενο, ενώ ο τελευταίος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την στήριξη και την αποφασιστικότητά του».

Και πρόσθεσε: «Όπως ήδη διαπιστώνεται από τη διεθνή Κοινότητα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το κείμενο των συμπερασμάτων έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας προς την γείτονα. Με μια φράση οι ηγέτες της Ε.Ε. υιοθετούν απέναντι στην Τουρκία πολιτική καρότου και μαστιγίου. Χαράσσουν ξεκάθαρα δύο δρόμους και δίνουν στην Τουρκία περιθώριο δύο μηνών - το αργότερο ως τη Σύνοδο του Δεκεμβρίου - να επιλέξει: αποκλιμάκωση, με συνέπεια και συνέχεια, ή κυρώσεις».

«Εξακολουθούμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την πανδημία»

Αναφερόμενος ακολούθως στην υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει ήδη εκδηλωθεί ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας που αποτυπώνεται στους αριθμούς κρουσμάτων, διασωληνωμένων και, δυστυχώς, θανάτων. Ένα κύμα που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο των κλειστών χώρων και των εποχικών ιώσεων. Για αυτό, άλλωστε, το θέμα απασχόλησε σοβαρά το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρότι δεν ήταν στην επίσημη ατζέντα του».

Στη συνέχεια παραθέτοντας σχετικά διαγράμματα είπε πως «σε ό,τι αφορά τη χώρα μας εξακολουθούμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά χρειάζεται εγρήγορση και όχι εφησυχασμός, διότι πολύ εύκολα μπορεί η εικόνα να αλλάξει δραματικά. Τα κρούσματα σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας, όπως τα γηροκομεία, αλλά και σε χώρους εργασίας, όπου η μετάδοση γίνεται με ραγδαία αυξανόμενους ρυθμούς, αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της ατομικής ευθύνης, της τήρησης των πρωτοκόλλων, της πιστής εφαρμογής των μέτρων που συνιστούν οι ειδικοί και θεσπίζει η Πολιτεία. Είναι, άλλωστε, ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα, αλλά και για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να συγκρατήσουμε, αλλά και να μειώσουμε τον αριθμό κρουσμάτων και διασωληνωμένων. Να συμπράξουμε όλοι για να σωθούν ζωές».

«Όποιες ΜΚΟ λειτουργούν παράνομα και σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων θα αντιμετωπίζουν τη Δικαιοσύνη»

Σχετικά με τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό ο κ. Πέτσας ανέφερε πως «μια από τις βασικές παραμέτρους της πολιτικής μας στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος αποτελεί η ανάσχεση των ροών και ο έλεγχος εμπλεκόμενων ΜΚΟ σε παράνομες ενέργειες. Για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία Μητρώου ΜΚΟ διακηρύσσοντας την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει στο διαχωρισμό της ήρας από στάρι, να ενισχύσει τη συνεργασία της με οργανώσεις που προσφέρουν θετικό έργο και να αντιμετωπίσει όσες λειτουργούν παρασιτικά».

Όπως χαρακτηριστικά είπε «για να αποκαλυφθούν όσες συνιστούν “λύκους ντυμένους με προβιά” και φτάνουν ακόμη και στο σημείο να ασκούν κατασκοπεία σε βάρος της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από πολύμηνη, μεθοδική και συστηματική προσπάθεια, οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Λιμενικό Σώμα, οδηγήθηκαν στον εντοπισμό τεσσάρων ΜΚΟ, με ευρωπαϊκή ταυτότητα, τριάντα τριών μελών τους και δύο ακόμη αλλοδαπών που - σε αντίθεση με τους διακηρυγμένους στόχους τους- μεθόδευσαν παράνομη διακίνηση μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά. Προς το σκοπό αυτό, γνωστοποιούσαν τις θέσεις των σκαφών του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού μας που βρίσκονταν στην περιοχή και εμπλέκονται - κατ' επέκταση - σε κατασκοπεία σε βάρος της χώρας μας».

Επανέλαβε μάλιστα πως «η θέση της κυβέρνησης ήταν και είναι ξεκάθαρη: Το Κράτος παίρνει στα χέρια του στη διαχείριση του προβλήματος. Όποιες ΜΚΟ λειτουργούν νόμιμα και θέλουν πραγματικά να συμβάλουν είναι ευπρόσδεκτες. Όποιες όμως, λειτουργούν παράνομα, παρασιτικά και σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, θα εντοπίζονται από τις Αρχές και θα αντιμετωπίζουν τη Δικαιοσύνη. Η περίοδος που θεωρούσαν την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι έχει τελειώσει. Ο Ένοπλες Δυνάμεις, η Αστυνομία, το Λιμενικό και η ΕΥΠ έχουν εντολή από τον Πρωθυπουργό να φυλάττουν αποτελεσματικά τα σύνορά μας που είναι και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Απέδειξαν πολλές φορές έως τώρα την ικανότητα, την αξιοσύνη, την αποτελεσματικότητά τους. Και αυτό θα συνεχίσουν απέναντι σε κάθε παρανομία, σε κάθε επιβουλή».

«Ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται σε περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας»

Πριν κλείσει την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωσε πως «κατατέθηκε προ ολίγου στη Βουλή το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2021».

Είπε μάλιστα ο κ. Πέτσας πως είναι «προϋπολογισμός που καταρτίζεται σε περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας, λόγω του απροσδιόριστου χρόνου λήξης της πρωτοφανούς πανδημίας του κορονοϊού και συνεπώς της επιστροφής της παγκόσμιας οικονομίας σε τροχιά ανάταξης και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η ύφεση στην Ελλάδα για το σύνολο του 2020 εκτιμάται στο 8,2%, σε καλύτερο δηλαδή επίπεδο συγκριτικά με τη θερινή εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωζώνη (-8,7%). Ενώ η τελική πρόβλεψη του Προσχεδίου για το 2021 είναι για ανάπτυξη 7,5%, καθώς πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκοί πόροι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του React EU.

Κατά συνέπεια, βάσει των μέσων εκτιμήσεων για το σύνολο της διετίας 2020-2021, σε μία πρωτόγνωρη συγκυρία για την Πατρίδα μας αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, το εισόδημα των Ελλήνων θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο.

Ήταν επόμενο της σοβαρής ύφεσης που προκάλεσε η υγειονομική κρίση, να υπάρχει επιδείνωση του ποσοστού ανεργίας φέτος όπως και δεικτών που αφορούν το πρωτογενές έλλειμμα και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ωστόσο η ανεργία το 2021 αναμένεται να υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα του 2019, ενώ η γενική ρήτρα διαφυγής για τα δημοσιονομικά των κρατών-μελών της Ευρωζώνης θα ισχύει και το επόμενο έτος. Στο παραπάνω πλαίσιο, υπογραμμίζεται η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα μας τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και μεταξύ των εταίρων και πιστωτών της, γεγονός που αντανακλάται στα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων που βρίσκονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά».

Κλείνοντας πρόσθεσε επίσης πως «εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με απόφαση του Πρωθυπουργού, δεν θα πραγματοποιηθούν στις 28 Οκτωβρίου μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις».