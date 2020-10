Οικονομία

Eurogroup: Στο “μικροσκόπιο” η ελληνική οικονομία

Η έβδομη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της χώρας μας, μεταξύ των θεμάτων συζήτησης.

Η έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της ελληνικής οικονομίας θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στο Eurogroup που συνεδριάζει το απόγευμα (16:00, ώρα Ελλάδος) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, αξιωματούχος της ευρωζώνης εκτιμά πως το μήνυμα προς την Ελλάδα θα είναι θετικό. Όπως είπε ο ίδιος, η χώρα έχει καταγράψει πρόοδο σε δύσκολες συνθήκες, καθώς οι ελληνικές Αρχές έπρεπε να εστιάσουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ανέφερε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας δεν συνδέεται με μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, σε αντίθεση με την όγδοη έκθεση η οποία θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο.

Εξάλλου, στο επίκεντρο του Eurogroup θα βρεθεί το βασικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, το Recovery and Resilience Facility (RRF) και οι προτεραιότητες για τις επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό, βάσει των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τέλος, οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εκλέξουν το ένα εκ των έξι μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα επόμενα πέντε χρόνια.