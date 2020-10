Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με την Ελευθερία και τον Μάριο που “κατέκτησαν” τον Όλυμπο (εικόνες)

Μια ξεχωριστή συζήτηση είχε ο πρωθυπουργός με την Ελευθερία που αντιμετωπίζει με θάρρος μια σπάνια ασθένεια και κατάφερε, με τη βοήθεια του Μάριου να κάνει ένα όνειρό της, πραγματικότητα.

Μια ξεχωριστή συζήτηση είχε το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνδέθηκε ηλεκτρονικά και συνομίλησε με την Ελευθερία που αντιμετωπίζει με θάρρος μια σπάνια ασθένεια και σήμερα κατάφερε, με τη βοήθεια του Μάριου, δρομέα υπεραποστάσεων, να κάνει ένα όνειρό της, πραγματικότητα: Να ανέβει στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στον Όλυμπο.

Η 22χρονη Ελευθερία, με καταγωγή από τη Δράμα, σπουδάζει Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Μάριος καταγράφει εξίσου τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Μια ιστορία που, όπως είπε ο πρωθυπουργός είναι, απλά, «φανταστική».

«Μας δίνετε έμπνευση και δύναμη», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης βιντεοκλήσης από το ορειβατικό καταφύγιο που βρέθηκαν για να επικοινωνήσουν με τον πρωθυπουργό, συζήτησαν για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά την ανάβασή και την κατάβασή τους, αλλά και για το πώς επιτεύχθηκε ο άψογος συνδυασμός όλων των παραγόντων που οδήγησε στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Ο κ. Μητσοτάκης συζήτησε, ακόμη, με τον Μάριο για τις δικές του αθλητικές δραστηριότητες, του ευχήθηκε να έχει μια καλή συνέχεια, αποδίδοντας παράλληλα τα εύσημα για τον σπουδαιότερο και ωραιότερο αγώνα της ζωής του έως τώρα και ευχήθηκε στην Ελευθερία να έχει καλή συνέχεια στις σπουδές της.

«Ήταν μία καταπληκτική ιδέα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την υλοποιήσετε. Μας κάνετε πολύ υπερήφανους. Μου δώσατε δύναμη», σημείωσε καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τους ευχήθηκε να έχουν μια ασφαλή επιστροφή.