Πολιτική

Στην Αθήνα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπερκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Τον ΓΓ του ΝΑΤΟ υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού ολοκληρώθηκε η κατ’ ιδίαν συνάντηση, ακολούθησε διευρυμένη σύσκεψη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα και της επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένης Σουρανή.

Κυρίαρχο θέμα στις συνομιλίες ήταν η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στον απόηχο της πρόσφατης συμφωνίας για δημιουργία μηχανισμού αποτροπής κρίσεων στο ΝΑΤΟ μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Στις 12:00, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του NATO βρέθηκε τη Δευτέρα στην Τουρκία, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Υπουργό Εξωτερικών, Μελβούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενς Στόλτενμπεργκ, συζήτησαν «για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο».