Υγεία - Περιβάλλον

Superpath αρθροπλαστική ισχίου με ταυτόχρονη χρήση φορητού συστήματος ψηφιακής πλοήγησης: Η πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ισχίου

Γράφει ο Κωνσταντίνος Ιντζόγλου MD, MSc, PhD - Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Συνεργάτης Μetropolitan General.

Τι είναι η αρθρίτιδα ισχίου;

Αρθρίτιδα ισχίου ορίζεται ως ο εκφυλισμός του αρθρικού χόνδρου, του ιστού που λειτουργεί ως “μαξιλάρι” ανάμεσα στα οστά της λεκάνης και του μηριαίου και κατανέμει ομοιόμορφα τα φορτία. Στην αρθρίτιδα η κοτύλη (μέρος του μεγάλου οστού της λεκάνης και «υποδοχέας» της κεφαλής του μηριαίου) τρίβεται με τη μηριαία κεφαλή, το ανώτερο άκρο του μηριαίου οστού, που έχει σχήμα σφαίρας. Παράλληλα υπάρχει σκλήρυνση των επιφανειών, και δημιουργούνται κύστεις και οστεόφυτα. Η αρθρίτιδα προκαλεί πολύ έντονο πόνο, δυσκαμψία ενώ μπορεί να είναι κληρονομική, ρευματοειδής, μετατραυματική κ.ά.

Τι είναι η SuperPath και που χρησιμοποιείται;

Τα τελευταία χρόνια –από το 2007 συγκεκριμένα- χρησιμοποιείται η SuperPath Αρθροπλαστική Ισχίου για τις περιπτώσεις πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς Αρθρίτιδας Ισχίου.Η SuperPath ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και είναι η μόνη επέμβαση για το ισχίο, που δεν το εξαρθρώνει διεγχειρητικά!

Ποια τα πλεονεκτήματα της SuperPath με την ταυτόχρονη χρήση φορητής ψηφιακής πλοήγησης;

Η SuperPath έχει ένα χαρακτηριστικό για το χειρουργό: είναι αδύνατο να ψηλαφήσει τον ελάσσωνα τροχαντήρα, οδηγό σημείο που παραδοσιακά χρησιμοποιείται από όλες τις άλλες επεμβάσεις. Ο ψηφιακός πλοηγός και η χρήση διεγχειρητικής ακτινογραφίας λύνουν πλέον αυτό το ζήτημα και εξασφαλίζουν σωστά τοποθετημένα υλικά, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροβιότητα της αρθροπλαστικής! Η μειωμένη ορατότητα της κοτύλης, λόγω του γεγονότος οτι το εγγύς μηριαίο είναι μέσα στο οπτικό πεδίο κατά τη διάρκεια του γλυφανισμού (reaming) της κοτύλης. Η χρήση φορητής ψηφιακής πλοήγησης (mini-navigation), που πρώτος στον κόσμο ο Ορθοπεδικός Χειρουργός του Metropolitan General, κος Ιντζόγλου Κωνσταντίνος, μπόρεσε να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα με τη SuperPath (Journal of Orthopaedic and Trauma Care 2(1), June 22, 2020, p.1-4), λύνει το πρόβλημα αυτό και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τέλεια τοποθέτηση της κοτύλης, ακόμα και υπό συνθήκες μειωμένης ορατότητας.

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η ταυτόχρονη χρήση φορητής ψηφιακής πλοήγησης (mini-navigation) με τη SuperPath εξασφαλίζει άριστη τοποθέτηση των υλικών, εύκολη μετεγχειρητική αποκατάσταση για τον ασθενή, μακροβιότητα για τα υλικά της Αρθροπλαστικής, μειωμένο ρυθμό φθοράς, αυξημένο εύρος κινητικότητας της άρθρωσης και επομένως καλύτερη ποιότητα ζωής για τον ασθενή!

Πότε χρησιμοποιείται;

Ο ορθοπεδικός χειρουργός θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους προτού προτείνει τη λύση του χειρουργείου· ηλικία, επίπεδο δραστηριοτήτων, ιστορικό, χρόνια νοσήματα είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη. Σε ασθενείς που είναι πάνω από 50 ετών και υποφέρουν από οστεοαρθρίτιδα είναι πολύ πιθανό να προκριθεί η λύση της αρθροπλαστικής, ειδικά εάν ο πόνος και η δυσκαμψία επιμένουν σε σημείο, που να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους και περιορίζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Επίσης, προτείνεται σε ανθρώπους που περπατούν με βοηθήματα (πατερίτσες κ.α.) και θέλουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, ή σε όσους ο πόνος συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης και του ύπνου, εφόσον η φαρμακευτική αγωγή δεν προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα.

Η ταυτόχρονη χρήση φορητής ψηφιακής πλοήγησης προτείνεται σε όλους τους ασθενείς, καθώς με χαμηλό κόστος μπορούμε να επιβεβαιώνουμε (documentation) την άριστη τοποθέτηση των υλικών του μηριαίου και της κοτύλης, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, μακροβιότητα για την αρθροπλαστική και επομένως καλύτερη ποιότητα ζωής.

*Άρθρο του Κωνσταντίνου Ιντζόγλου MD, MSc, PhD - Ορθοπαιδικού Χειρουργού, Συνεργάτη Μetropolitan General.

Σημείωση: Ο Κ. Ιντζόγλου είναι εξειδικευμένος χειρουργός γόνατος, ώμου και ισχίου - Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ESSKA)