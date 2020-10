Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Οι Ευρωπαίοι έχουν κουραστεί με τα μέτρα

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κόπωση οι αρχές θα πρέπει να ακούσουν την κοινή γνώμη και να βρουν σε συνεργασία μαζί της λύσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας covid-19.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη κόπωση των πολιτών απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται για την ανάσχεση της εξάπλωσής της.

«Βάσει δεδομένων έρευνας που έγινε σε χώρες της περιοχής παρατηρούμε, χωρίς έκπληξη, ότι η κόπωση των ερωτηθέντων αυξάνει (…) εκτιμούμε σήμερα ότι σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει το 60%», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής για την Ευρώπη του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε, ο οποίος τόνισε ότι οι πολίτες έχουν κάνει «τεράστιες θυσίες» εδώ και οκτώ μήνες.

«Το κόστος αυτών (των θυσιών) ήταν τεράστιο και μας εξάντλησαν όλους, όπου κι αν ζούμε, ό,τι κι αν κάνουμε. Σε αυτές τις συνθήκες είναι εύκολο και φυσικό να αισθάνεται κανείς απαθής και χωρίς κίνητρο», πρόσθεσε ο Κλούγκε.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή «η κόπωση», οι αρχές θα πρέπει να ακούσουν την κοινή γνώμη και να βρουν σε συνεργασία μαζί της λύσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας covid-19, το επίπεδο μετάδοσης της οποίας παραμένει υψηλό σε όλη την Ευρώπη.

«Πρέπει να απαντήσουμε στις ανάγκες μας με νέα και καινοτόμα μέσα. Ας είμαστε δημιουργικοί και γενναίοι για να το καταφέρουμε», σημείωσε ο ίδιος.

Ο ΠΟΥ περιλαμβάνει στην περιοχή της Ευρώπης 53 χώρες, ανάμεσά τους και τη Ρωσία, στις οποίες έχουν καταγραφεί συνολικά μέχρι στιγμής 6,2 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού και σχεδόν 241.000 θάνατοι.