Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Διαδηλώσεις έξω από το Εφετείο (εικόνες)

Ογκώδεις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις βρίσκονται από το πρωί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν είναι αθώοι, οι Ναζί στη φυλακή» συγκεντρώνονται αυτή την ώρα μπροστά από το Εφετείο Αθηνών πλήθος κόσμου, πολιτικά κόμματα, σωματεία, συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, συνδικάτα, αντιφασιστικές πρωτοβουλίες οργανώσεις της αριστεράς, φοιτητές, μαθητές καθώς και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενόψει της απόφασης για την δίκη της Χρυσής Αυγής.

Συγκέντρωση μπροστά από το Εφετείο έχει καλέσει ο Συριζα, ενώ προσυγκεντρωση θα πραγματοποιήσει το ΚΚΕ, σωματεία και συνδικάτα που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ στις 10 το πρωί στο μετρό των Αμπελοκήπων.

Λίγο πριν από τις 9, στο Εφετείο έφτασε η Μαγδα Φύσσα, ενώ σιγά σιγά δικηγόροι, δημοσιογράφοι και κοινό που πρόκειται να παρακολουθήσουν τη δίκη εισέρχονται στο χώρο. «Καλούμε όλο τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας στο δικαστήριο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όλους όσοι δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να έρθουν, στις 7 Οκτώβρη να είναι έξω από την αίθουσα».

Υπογραφή Μάγδα, Παναγιώτης, Ειρήνη», είναι το μήνυμα - κάλεσμα που απηύθυνε η οικογένεια του Παύλου Φύσσα.

Σημειώνεται ότι διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη κάθοδο και στην άνοδο, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στην οδό Λουκαρεως.

Ισχυρή είναι από νωρίς η αστυνομική παρουσία καθώς κλούβες των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί μπροστά από το Εφετείο και τον 'Αρειο Πάγο.