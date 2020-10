Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ο Ρουπακιάς

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα κρίθηκε ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος είναι απών από τη δίκη για τη Χρυσή Αυγή. Η έδρα έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, οπλοφορία και οπλοχρησία τον Ρουπακιά, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή από 15 έτη έως ισόβια.

Εκκρεμεί η απόφαση για την ένταξή του σε εγκληματική οργάνωση, η οποία θα κριθεί από το αν θα καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή ως τέτοια.

Μέλος της Χρυσής Αυγής - και όχι βουλευτής - κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για στέλεχος που κατηγορείται για απλή συνέργεια και απλή οπλοκατοχή για την ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα. Την ίδια ώρα, δύο από τους 17 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, κρίθηκαν αθώοι. Πρόκειται για κατηγορούμενους για συνεργεία.

Ακολουθώντας την πρόταση της εισαγγελέως, η έδρα μετέτρεψε τη διακεκριμένη οπλοκατοχή των βουλευτών της Χρυσής Αυγής σε απλή οπλοκατοχή, που είναι πλημμέλημα.

Η εκφώνηση της απόφασης επί της ενοχής στη δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε στις 11:20, όταν στην έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και, αφού η πρόεδρος Μαρία Λεπενιώτη εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορούμενων, ξεκίνησε η ανάγνωση.

Η πλειονότητα των κατηγορουμένων είναι απόντες, με παρόντες μόνο 11 και ουδείς από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Τα μέτρα ασφαλείας εντός της αίθουσας είναι δρακόντεια με απόλυτη τήρηση των αποστάσεων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Οι δημοσιογράφοι ορίστηκε να παρευρίσκονται στον χώρο του εξώστη της δικαστικής αίθουσας, ενώ στο ακροατήριο βρίσκονται οι δικηγόροι, οι παρόντες κατηγορούμενοι, η οικογένεια του Παύλου Φύσσα, θύματα και συγγενείς θυμάτων άλλων υποθέσεων κ.α.

Το «παρών» στη δικαστική αίθουσα, όπου θα εκφωνηθεί η απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, δίνει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής Θανάσης Παφίλης, η κ. Περιστέρα Μπαζιάνα, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης και η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Μαρία Αντωνιάδου.