Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής “ένωσε” τον πολιτικό κόσμο της χώρας

Για «νίκη της Δημοκρατίας» κάνουν λόγο η Πρόεδρος Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τα κόμματα.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας χαιρέτισε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.

«Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για την Δημοκρατία», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, λέγοντας: «Στην μακρά δημοκρατική παράδοση της χώρας μας, φαινόμενα ακραίας πολιτικής βίας ήταν πάντοτε ξένα. Η σημερινή απόφαση αποτελεί επιβεβαίωση ότι η Δημοκρατία και οι θεσμοί της έχουν πάντα τη δυνατότητα να ανατρέψουν οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσής τους».

«Με τη σημερινή απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών επέρχεται η Νέμεση στην Ύβρη που συνιστά για το Κράτος Δικαίου η Χρυσή Αυγή», σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

«Η σημερινή ημέρα περνάει στην Ιστορία της χώρας ως μια ημέρα νίκης για το Κράτος Δικαίου, ως μια ημέρα νίκης για τη Δικαιοσύνη και, τελικά, ως μια ημέρα νίκης για την ίδια τη Δημοκρατία», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου της Κουμουνδούρου, αναφέρεται: «Χαιρετίζουμε, ακόμα, τους χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από το Εφετείο προκειμένου να φωνάξουν υπέρ της νίκης της Δημοκρατίας. Το πλατύ δημοκρατικό ρεύμα που σχηματίστηκε σήμερα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μαζί με τους χιλιάδες ακόμα πολίτες που δεν μπόρεσαν να έρθουν, αποτελεί τον πραγματικό προστατευτικό κλοιό της Δημοκρατίας απέναντι στον φασισμό. Πλέον είναι ευθύνη όλων να μην επιτραπεί ξανά στο φίδι του ναζισμού να μολύνει την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα».

Την ικανοποίησή της μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, εξέφρασε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. «Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή, σύμφωνα και με την ιστορική απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Δικαίωση για τα θύματα και τη Δημοκρατία», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά και τόνισε πως «η Ελλάδα στέλνει ξανά ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο: Ο φασισμός δεν χωρά στη ζωή μας. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Μόνο μαζί, τελειώνουμε τους Νεοναζί».

