Κοινωνία

Καταγγελία για αρπαγή γυναίκας από αγνώστους

Λήξη συναγερμού στην αστυνομία ύστερα από καταγγελία στην Άμεση Δράση για αρπαγή νεαρής. Τι συνέβη.

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στην αστυνομία ύστερα από καταγγελία στην Άμεση Δράση για αρπαγή νεαρής κοπέλας στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.



Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία επρόκειτο για καβγά ανάμεσα σε ζευγάρι νεαρών, κάτι που φαίνεται να παρερμηνεύτηκε από αυτόπτες μάρτυρες.



Είχαν προηγηθεί καταγγελίες, ανάμεσα σε αυτές και μίας γυναίκας, ότι νεαρή κοπέλα υποχρεώθηκε από δύο άνδρες να επιβιβαστεί παρά τη θέλησή της σε Ι.Χ. αυτοκίνητο.



Κατόπιν αυτών αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα που κίνησε τις υποψίες και αφού εξετάστηκαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ουδείς εξ αυτών επιθυμεί να δώσει συνέχεια στην υπόθεση η οποία θεωρείται πλέον λήξασα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2:00 το μεσημέρι. Αυτόπτης μάρτυρας είχε αναφέρει νωρίτερα στο grtimes, ότι άκουσε τις φωνές μιας νεαρής κοπέλας, η οποία ζητούσε βοήθεια.