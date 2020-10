Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα μέτρα σε Κοζάνη και Ιωάννινα

Σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων τέθηκαν οι δύο Περιφερειακές Ενότητες. Έκτακτη ενημέρωση στους κατοίκους απο το "112"

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,που εκδόθηκε αμέσως μετά την ενημέρωση για την γεωγραφική κατανομή των 407 κρουσμάτων κορονοϊού της Τετάρτης, "μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στις Π.Ε Ιωαννίνων και Κοζάνης, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορωνοϊό και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, λαμβάνονται τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα, με εφαρμογή σε ολόκληρες τις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Κοζάνης.

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, κλπ.

Εξαιρούνται της αναστολής οι λαϊκές αγορές, οι οποίες θα λειτουργήσουν με όριο απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών (5) μέτρα και το 50% της δυναμικότητας ανά κατηγορία πωλητών.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων.

Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για πέντε (5) ημέρες από την Τετάρτη 07-10-2020 και ώρα 22.00 έως και τη Δευτέρα 12-10-2020".

Το βράδυ της Τετάρτης, στους κατοίκους των δύο περιφερειακών ενοτήτων, εστάλη μήνυμα μέσω του "112", για τα υποχρεωτικά μέτρα που τίθενται σε ισχύ και την ανάγκη για πιστή τήρηση τιους:

