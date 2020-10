Κοινωνία

Ιερέας σε δίκη για κήρυγμα - αποδοκιμασία στην Συμφωνία των Πρεσπών

Οι χαρακτηρισμοί που είχε αναφέρει στο κήρυγμα του ο παπά-Χρήστος, είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και μηνύσεις.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει την προσεχή Παρασκευή ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Ρόδου, π. Χρήστος Σιάννας. Εις βάρος του κινήθηκε δίωξη μετά από αναφορά του γενικού γραμματέα απόδημου Ελληνισμού, δικηγόρου κ. Μιχάλη Κόκκινου, στενού συνεργάτη του τ. υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος dimokratiki,gr, ο ιερέας οδηγείται στη δικαιοσύνη κατηγορούμενος για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος. Τα όσα είπε τον Ιούνιο του 2018 ο πατήρ Χρήστος σε κήρυγμά του εντός του Ιερού Ναού και της Λειτουργίας, είχαν προκαλέσει αίσθηση και έλαβαν πανελλήνια δημοσιότητα.

«Είναι μία ημέρα πένθους για την Ελλάδα μας. Εχθές οι προδότες υπογράψανε, πουλήσανε την Μακεδονία μας», ανέφερε μεταξύ άλλων. Σε άλλο σημείο ο π. Χρήστος τόνισε: «Αυτοί οι προδότες, οι ψεύτες, οι ελεεινοί. Εσχάτη προδοσία, υπογράψανε όλοι. Αυτά τα κοπρόσκυλα που πήρανε να διοικήσουνε και να διαλύσουνε, σε εντεταλμένη υπηρεσία, την πατρίδα μας».

«Σήμερα το απόγευμα στις Πρέσπες έχουν πάει όλοι οι κοπρίτες, όλοι οι υπουργοί, όλα τα ρεμάλια και ακόμη και βορειοελλαδίτες βουλευτές που υπογράψανε, θα πάνε να διασκεδάσουνε την μεγάλη τους επιτυχία», ανέφερε σε άλλο σημείο ο π. Χρήστος, συμπληρώνοντας «αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι άθεοι, είναι ένα τίποτα, είναι μία χούφτα προδότες»..

Το κήρυγμά του αναρτήθηκε από έναν χρήστη στο YouTube την 17η Ιουνίου 2018 με τίτλο: «Λέμε ΟΧΙ στην προδοτική συμφωνία που υπέγραψαν οι εφιάλτες».

Μεταξύ άλλων, είχε πει στο ποίμνιό του και τα εξής:

«Όποιο πολιτικό δείτε, φτύστε τον, αλλά ούτε και το σάλιο σας αξίζει γι’ αυτά τα κοπρόσκυλα, γιατί είναι τεμπέληδες, είναι αλήτες, με όλη τη σημασία της λέξεως» και προφανώς γι αυτή του τη θέση αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Ο ελεγχόμενος ιερέας έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «ο προστάτης των φτωχών» και όχι αδίκως. Γιατί, εδώ και χρόνια έχει αναλώσει την ζωή του, βοηθώντας τους πάσχοντες συνανθρώπους μας».

Στο κατηγορητήριο που θα αντιμετωπίσει αναφέρονται τα εξής:

«Κατηγορείται ο ανωτέρω ως υπαίτιος του ό,τι στη Ρόδο, την 17-6-2018, ενεργώντας με πρόθεση, όντας θρησκευτικός λειτουργός, κατά την ενάσκηση των έργων του, δημόσια και με την ιδιότητά του προκάλεσε τους πολίτες σε εχθροπάθεια κατά της πολιτειακής εξουσίας και άλλων πολιτών και ειδικότερα: Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, όντας ιερέας της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και λειτουργών στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του ενώπιον των παρισταμένων κατά τη Θεία Λειτουργία πολιτών, με αφορμή την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδος-ΠΓΔΜ στις Πρέσπες, με πρόθεση καταφέρθηκε εναντίον των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, ιδίως δε κατά των κυβερνώντων κομμάτων (ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ) και των αρχηγών αυτών, με τρόπο ώστε να προκαλεί τους παριστάμενους εντός του Ιερού Ναού σε εχθροπάθεια κατά των ανωτέρω προσώπων αλλά και των θεσμών που αυτοί εκπροσωπούν.

Πλέον συγκεκριμένα, αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Ν. Κοτζιά και τους λοιπούς παρισταμένους κατά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών «κοπρίτες», «ρεμάλια», «προδότες» και «εθνοπροδότες», ενώ γενικεύοντας τους χαρακτηρισμούς του σε βάρος των μελών των κυβερνώντων κομμάτων αποκάλεσε αυτούς «ελεεινούς» και «προδότες», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αν τους είχε μπροστά του «θα τους έβγαζε το λαρύγγι». Εν συνεχεία, καταφέρθηκε σε βάρος του συνόλου των Ελλήνων υπουργών και βουλευτών αποκαλώντας αυτούς «κοπρόσκυλα», «τεμπελχανάδες», «κοπρίτες», «ψεύτες» και «λωποδύτες», λέγοντας περαιτέρω ότι αυτοί κατήντησαν το Ναό της Δημοκρατίας «υπόνομο», «βόθρο» και «απόπατο», ενώ σε σημείο του κηρύγματός του παρότρυνε τους παριστάμενους στο Ναό πιστούς να φτύσουν όποιον πολιτικό συναντήσουν, παρουσιάζοντας την μη συμμόρφωση με την εν λόγω παρότρυνσή του ως δειλία.

Σε έτερη αποστροφή του κηρύγματός του επανήλθε με ύβρεις κατά των πολιτικών, επεκτείνοντας τους χαρακτηρισμούς του σε βάρος και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ χαρακτηρίζοντάς τους «μουσίτσες», ενώ επανέλαβε την προτροπή προς τους πιστούς να φτύσουν τους πολιτικούς που θα συναντήσουν, συνοδεύοντας αυτή τη φορά την προτροπή του με την αποτρεπτική αλλά και καταφρονητική διευκρίνιση ότι «ούτε το σάλιο τους δεν αξίζει για αυτά τα κοπρόσκυλα, γιατί είναι τεμπέληδες, είναι αλήτες με όλη τη σημασία της λέξεως», εννοώντας και πάλι τους πολιτικούς. Με το ανωτέρω κήρυγμά του, δημόσια και κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως ιερέας, προκάλεσε με πρόθεση τους παριστάμενους στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος πολίτες σε εχθροπάθεια, ήτοι σε εξωτερίκευση έντονης εχθρικής διάθεσης και μίσους κατά της πολιτειακής εξουσίας και των προσώπων που ασκούν την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία στην Ελλάδα».

Πηγή: dimokratiki.gr