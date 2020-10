Κόσμος

Τζορτζ Φλόιντ: αποφυλάκιση για τον κατηγορούμενο πρώην αστυνομικό

Η απόφαση του δικαστηρίου για τον πρώην ένστολο, ο οποίος κατηγορείται για φόνο δεύτερου και τρίτου βαθμού.

Ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα από τη φυλακή όπου κρατείτο, αφού κατέθεσε εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Σόβιν κατηγορείται για φόνο δευτέρου και τρίτου βαθμού και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θάνατο του Φλόιντ, στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη. Η υπόθεση αυτή στάθηκε αφορμή για ένα κύμα κινητοποιήσεων σε όλες τις ΗΠΑ κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

Το δικαστήριο είχε θέσει ως όρο για την αποφυλάκισή του χωρίς όρους να καταβάλει εγγύηση ύψους 1,25 εκατ. Κατέβαλε 1 εκατ., κάτι που σημαίνει ότι αποφυλακίστηκε υπό όρους, στους οποίους περιλαμβάνεται η απαγόρευση να εργαστεί σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και να έρθει σε επαφή με την οικογένεια του Φλόιντ. Επίσης, θα πρέπει να παραδώσει τυχόν άδειες οπλοφορίας που διαθέτει.

Ο 44χρονος πρώην αστυνομικός θα δικαστεί τον Μάρτιο μαζί με άλλους τρεις πρώην συναδέλφους του που κατηγορούνται για συνέργεια στον θάνατο του Φλόιντ, στον λαιμό του οποίου είχε γονατίσει ο Σόβιν επί σχεδόν εννέα λεπτά.