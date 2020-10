Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Σαν... σίφουνας στα προημιτελικά ο ΠΑΟΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με άνεση ο "Δικέφαλος του Βορρά" εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με άνεση ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την παρουσία του στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Επικράτησε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για τη 2η αγωνιστική της Β’ φάσης της διοργάνωσης, επί της Λάρισας με 93-71 και βάζει στη σκέψη του, για τον θεσμό, τον επόμενο αντίπαλό του, τον Ηρακλή. Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Ελστον Τέρνερ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Μάλκομ Γκρίφιν. Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλούς ήταν ο Τζέιμς Γουέμπ.

Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο επιθετικής υπεροχής της Λάρισας και το +7 υπέρ της στο 7’ (15-22) και τους Σμιθ, Γουέμπ να εκτελούν ποικιλοτρόπως, ο ΠΑΟΚ πέρασε στην αντεπίθεση. Βελτιώνοντας την άμυνά του, με δυναμική που απέκτησε έχοντας στο παρκέ τον αρχηγό του, Βαγγέλη Μαργαρίτη και κύριο εκφραστή επιθετικά τον Ζερμέιν Λοβ, ο «Δικέφαλος» «έτρεξε» σερί 14-6 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 13’ (29-28). Στο 15’ το ματς ήταν σε ισορροπία (36-36), χρονική στιγμή που ο ΠΑΟΚ πάτησε εκ νέου... γκάζι και με εκτελεστές τους Καμπερίδη, Μαργαρίτη, Κακλαμανάκη απέκτησε «αέρα» 8 πόντων (19’ 49-41).

Το σκηνικό δε διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και τη διαφορά υπέρ τους (23’ 60-51, 26’ 65-56). Με συνεχείς πόντους από τον Τέρνερ, βολές από τον Μήτρου-Λονγκ και ένα δίποντο από τον Γκρίφιν, οι Θεσσαλονικείς ξέφυγαν στο 32’ με +21 (79-58). Η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή της, στο +24 (90-66), στο 36’ .

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 51-43, 73-58, 93-71

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΟΚ (Κώστας Μέξας): Μπιτς 8 (2), Χέρντον 5, Λοβ 8 (1), Γκρίφιν 15 (3), Μαργαρίτης 10, Παπασάβογλου, Κακλαμανάκης 15 (9 ριμπ.), Ιατρίδης 2, Καμπερίδης 7 (1), Παπαντωνίου 4, Τέρνερ 17 (3), Μήτρου-Λονγκ 2

ΛΑΡΙΣΑ (Λίνος Γαβριήλ): Μπράουν 10 (1), Γκούντγουϊν 9, Γουέμπ 23 (3), Ρας 3 (1), Κώττας 3, Σμιθ 12 (2), Καμάρας, Καμπερίδης 8 (1), Μούρτος 2, Σπυρόπουλος, Παπαδάκης 1