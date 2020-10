Κοινωνία

“Βγήκε νικητής” ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Ιεράρχη, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

Εξιτήριο από την ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου έλαβε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, έπειτα από εννέα ημέρες παραμονής στην Εντατική.

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν από την Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, ο Αρχιεπίσκοπος βγήκε από την Εντατική στη 1 το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ ήταν απύρετος και σε καλή γενική κατάσταση.

Προς το παρόν, νοσηλεύεται στην Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση και η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται.

Υπενθυμίζεται πως είχε εισαχθεί στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στις 27 Σεπτεμβρίου, λόγω οξείας υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Αν και αρχικά είχε μεταφερθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, η κατάσταση της υγείας του τον οδήγησε σύντομα στη ΜΕΘ.