Δένδιας-Τσαβούσογλου: “Τετ α τετ” στην Μπρατισλάβα

Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας είχαν σύντομη συνάντηση στο περιθώριο διεθνούς φόρουμ.

Ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο του Globsec Forum στη Μπρατισλάβα.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε στον κ. Τσαβούσογλου την αντίδραση της Ελλάδας για τα Βαρώσια.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να δοθεί ημερομηνία για τις διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Όλα αυτά την ώρα που ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζει να ναρκοθετεί την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα εκδόθηκε προκλητική NAVTEX για τουρκική άσκηση στο Αιγαίο ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.