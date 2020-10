Πολιτική

Τσίπρας: Τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή, όχι όμως και με τον χρυσαυγιτισμό

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με καλλιτέχνες κι ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας.

Την ικανοποίησή του για τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντησή του με την αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ).

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε «ιστορική» την απόφαση, σημειώνοντας πως για να φτάσουμε ως εδώ «υπήρξε και μια συντονισμένη δράση όπου ο κόσμος του Πολιτισμού έπαιξε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών συσχετισμών». «Πολλές φορές και οι δικαστικές αποφάσεις έχουν να κάνουν και με τους κοινωνικούς συσχετισμούς», πρόσθεσε. «Βεβαίως», υπογράμμισε, «ας γνωρίζουμε ότι τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν τελειώσαμε με τον χρυσαυγιτισμό, με τον φασισμό, που βρίσκεται διαρκώς εκεί όπου υπάρχουν επιθέσεις, από τάγματα εφόδου σε μετανάστες, σε πρόσφυγες σε απροστάτευτους ανθρώπους». «Εκεί όπου υπάρχει bullying απέναντι στην διαφορετικότητα στις γειτονιές μας, στα σχολεία μας», συνέχισε, τονίζοντας ότι «αυτή είναι μια καθημερινή μάχη και ο κόσμος του πολιτισμού έχει να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μάχη γιατί είναι μάχη ιδεών».

«Ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης στους εργαζόμενους του Πολιτισμού»

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε την «ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης στους εργαζόμενους του Πολιτισμού» αναφορικά με τα «δίκαια αιτήματα και τις διεκδικήσεις» των ανθρώπων του θεάματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τα παρακολουθεί στενά από την αρχή της πανδημίας, διότι, όπως ανέφερε, ο χώρος του Πολιτισμού έχει υποστεί ίσως τα μεγαλύτερα πλήγματα και στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις.

«Πριν ξεκινήσει το lockdown υπήρξε η μείωση της δραστηριότητας. Σήμερα που δεν υπάρχει lockdown κανονικό, παρά μονάχα περιοριστικά μέτρα, εσείς δεν έχετε τη δυνατότητα - κι ούτε όλο το καλοκαίρι είχατε τη δυνατότητα - να δραστηριοποιηθείτε», είπε. Έκανε λόγο για «έλλειμμα πολιτισμικό για την ελληνική κοινωνία» και επεσήμανε ότι «συνηθίζουμε να έχουμε στο μυαλό μας μονάχα τους καλλιτέχνες που γνωρίζουμε ως ηθοποιούς, ως τραγουδιστές, ως συνθέτες ή παραγωγούς, αλλά πίσω από τη σκηνή υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται και που σήμερα δεν έχουν ένα εισόδημα».

Καταλόγισε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ότι συμπεριφέρεται απέναντι στους δημιουργούς με «απαξιωτικό τρόπο» και υποστήριξε ότι «πρέπει να κουβεντιάσουμε για δραστικά μέτρα στήριξης των ανθρώπων του Πολιτισμού», κάτι που δεν μπορεί να κάνει άλλος παρά μονάχα το κράτος, το Δημόσιο, όπως είπε. «Άρα αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, είναι μια μεγάλη δημόσια παρέμβαση στήριξης των ανθρώπων του πολιτισμού», τόνισε, θυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει κατά καιρούς, και στη ΔΕΘ αλλά και από την αρχή της πανδημίας, σειρά από παρεμβάσεις στήριξης. «Βρισκόμαστε», είπε, «σε μια φάση όπου δεν αρκεί να μιλάμε για στήριξη της εργασίας γενικότερα, περνάμε στη φάση όπου έχουμε ένα τεράστιο μέρος των εργαζόμενων, και σας αφορά άμεσα, στην επισφάλεια, στην αβεβαιότητα, στην ανεργία».

Αναφέρθηκε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης, «μια ομπρέλα δηλαδή στήριξης που θα περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στον χώρο του Πολιτισμού». Είπε ότι «συγκεκριμένα προτείναμε, όχι μόνο για τον Πολιτισμό, συνολικά για όσους έχουν δει το εισόδημά τους να μειώνεται ραγδαία, για 400 ευρώ για κάθε ενήλικα, 200 για κάθε δεύτερο ενήλικα, 100 για κάθε παιδί, ώστε τα νοικοκυριά να στηριχθούν ουσιαστικά στην περίοδο αυτής της κρίσης». Ακόμη αναφέρθηκε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ενίσχυση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης, πολλαπλάσια αυτής της επιχορήγησης που έχει δοθεί ήδη, των προγραμμάτων που έχουν εξαγγελθεί από το υπουργείο Πολιτισμού. «Στήριξη των πνευματικών δικαιωμάτων και δημιουργία ενός ειδικού ταμείου στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για την παροχή μικροπιστώσεων στους ανθρώπους της δημιουργίας προκειμένου να μπορέσουν επιχειρήσεις του Πολιτισμού, της Τέχνης να κρατηθούν», είπε.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι το κεντρικό μήνυμα που θέλει να στείλει είναι «η ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης», λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιοι άνθρωποι-εργαζόμενοι έχουν ήδη 6 μήνες χωρίς εισόδημα». Υπογράμμισε πως «αυτό που πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα είναι να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να πιέσουμε για μια ουσιαστική δημόσια παρέμβαση, δημόσια στήριξη του πολιτισμού και των ανθρώπων του».