Κικίλιας στον ΑΝΤ1: ύστατη λύση το γενικό lockdown (βίντεο)

Τι είπε ο υπουργός Υγείας για τα νέα μέτρα και τις ΜΕΘ. Πότε θα έρθει το εμβόλιο στη χώρα μας.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιβολής νέων μέτρων, απάντησε ότι τον πρώτο λόγο σε αυτό τον έχουν οι ειδικοί επιστήμονες με τους οποίους συνεργάζεται η κυβέρνηση και λαμβάνει τις αποφάσεις, μετά τις εισηγήσεις τους.

Παράλληλα όμως, ο κ. Κικίλιας απηύθυνε έκκληση για την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, πριν φτάσουμε στο σημείο να επιβάλλουμε νέα. Επεσήμανε ότι τα κρούσματα στην Αττική δείχνουν να σταθεροποιούνται κι αυτό δείχνει ότι τα μέτρα φέρουν αποτελέσματα, αλλά αντίθετα υπάρχει έξαρση σε άλλες περιοχές της χώρας.

Αναφέρθηκε επίσης και στη χθεσινή συγκέντρωση έξω από το Εφετείο που εκδικαζόταν η υπόθεση της Χρυσής Αυγής και ζήτησε από τους χιλιάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες μέρες.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιβολής ενός γενικού lockdown, επεσήμανε ότι αυτό αποτελεί την ύστατη λύση, καθώς θα πρέπει να αναλογιστούμε τις οικονομικές συνέπειες και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να επιβληθεί γενικευμένη χρήση μάσκας είπε ότι αποτελεί ένα πιθανό μέτρο που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι και τα πάντα θα κριθούν από τις εισηγήσεις των ειδικών.

Ο κ. Κικίλιας, απαντώντας στο ερώτημα πότε θα χτυπήσει… καμπανάκι για τις ΜΕΘ, είπε ότι συνεχώς προστίθενται νέες ΜΕΘ στο σύστημα και την επόμενη εβδομάδα μάλιστα θα παραδοθούν 50 νέες από τον πρωθυπουργό. Ειδικά σε ότι αφορά την Αττική, σύμφωνα με την υπεύθυνη, κυρία Κοτανίδου, οι αντοχές του συστήματος θα αρχίσουν να δοκιμάζονται όταν οι διασωληνωμένοι θα ξεπεράσουν τους 100 και θα πλησιάσουν τους 150.

Τέλος και σε ότι αφορά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, τόνισε ότι με τα σημερινά δεδομένα, αναμένεται στη χώρα μας στις αρχές του 2021, καθώς πολλά εμβόλια φιλοδοξούν να είναι έτοιμα από τα τέλη του τρέχοντος έτους μέχρι τα μέσα του επόμενου και θα βοηθήσουν να επανέλθουμε σε μερική κανονικότητα.

